Кто удержится на нефтяной трубе

ЛУКойл»Образцоваякомпания

Нефтяным лидером в России считается компания «ЛУКойл». Аналитики и эксперты с удовольствием отдают ей пальму первенства. У нее эффективно налаженный бизнес, подразделения интегрированы между собой, компания методично наращивает нефтедобычу, заботится о разработке новых месторождений. Среди российских концернов именно «ЛУКойл» больше всех изготавливает бензина – около половины добытой им нефти превращается в нефтепродукты. Причем бензин продается через обширную сеть собственных заправочных станций, расположенных в России и за рубежом.

О том, что такое эффективный менеджмент, говорят цифры. Сравним с другой крупной компанией – «Газпром нефтью» («Сибнефть»). Она стоит в 3,8 раза дешевле «ЛУКойла», хотя неф­ти добывает лишь в 2,8 раза меньше.

«ЛУКойл» был создан в 1992 году из кусков Министерства неф­тяной и газовой промышленности СССР, когда первым замминистра в нем был Вагит Алекпе­ров. У него родилась идея создать неф­тяной концерн на основе трех нефтепромыслов: «Лангепас», «Урай» и «Когалым». Отсюда и аббревиатура «ЛУКойл».

Алекперова по праву можно назвать потомственным нефтяником. Его отец работал на неф­тепромысле, и сын с детства знал, что будет нефтяником. Закончив Азербайджанский институт неф­ти и химии, он устроился инженером-технологом на предприятие «Каспморнефть». Через 13 лет стал генеральным директором «Когалымнефтегаза». А вскоре дослужился до замминистра неф­тяной и газовой промышленности СССР. Прежде чем создать «ЛУКойл», Алекперов полгода ездил по миру, изучая опыт работы зарубежных компаний.

Какую долю акций тогда получил Алекперов, неизвестно. Но, скорее всего, она была совсем небольшой – порядка нескольких процентов.

Сейчас менеджмент является крупнейшим акционером «ЛУКойла». Недавно пресс-служба официально сообщила, что президент Вагит Алекперов и вице-президент Леонид Федун в совокупности владеют блокирующим пакетом – 25,1% акций компании. Последние годы топ-менеджеры планомерно наращивали свои пакеты. Только в феврале этого года В. Алекперов, его супруга и сын купили акций «ЛУКойла» на 8,2 млрд. рублей, Л. Федун – на 3,9 ­млрд. рублей.

«ЛУКойл» имеет серьезные долгосрочные планы и методично движется к выполнению поставленных целей. В качестве положительной особенности аналитики отмечают, что в составе ее акционеров имеется сильный стратегический инвестор – американская ConocoPhilips. При этом всю власть «ЛУКойл» дер­жит у себя – американцы имеют 20%, меньше блокирующего пакета.

«Газпром нефть» («Сибнефть»). Дорогая покупка

Иной путь был у «Сибнефти». Она была образована в 1995 году на основе ряда предприятий советской нефтяной промышленности. В течение нескольких лет Борис Березовский с Ро­маном Абрамовичем скупили на приватизационных конкурсах контрольный пакет акций компании. По данным Счетной палаты, при продаже компании государству был нанесен ущерб в размере 2,7 млрд. долларов.

К «черному золоту» будущий владелец «Сибнефти» имел опосредованное отношение. Учась в институте, Р. Абрамович создал кооператив «Уют», изготавливающий игрушки из полимеров. Лишь в середине 90-х

он занялся торговлей нефтью через швейцар­скую компанию RUNICOM.

С самого начала «Сибнефть» была ориентирована на максимизацию прибыли. Была проведена реструктуризация компании, резко сокращены затраты. Далее руководство компании амбициозно наращивало нефтедобычу. По данным Минэнерго РФ, в начале 2000-х годов «Сибнефть» увеличивала добычу на 20–27% в год, что вывело ее в лидеры среди российских компаний по этому показателю.

В одном из интервью Вагит Алекперов говорил, что график компании планирует на 20 лет вперед.



Среди финансовых аналитиков «Сибнефть» при Абрамовиче считалась крайне эффективной компанией. Ее любили за щедрые дивиденды, на которые уходила почти вся прибыль, и высокие финансовые результаты.

Однако амбициозные программы прежнего руководст­ва в долгосрочном плане вышли боком для компании. Расхлебывает их уже «Газпром». Ему «Сибнефть» досталась с падающей добычей, причем газовики до сих пор ломают голову, как переломить негативный тренд. Так, в 2004 году «Сибнефть» добыла 34 млн. тонн нефти, а в 2006 году – лишь 32,7 млн. тонн. «Бывший менеджмент был нацелен на продажу компании. Поэтому максимально «разгонялась» ее стоимость», – объясняет аналитик ИК «Антанта-Капитал» Георгий Иванин. Для этого использовались агрессивные методы добычи, позволяющие резко нарастить ее объемы. Например, гидроразрыв пласта. По словам аналитика, они дают хороший результат сейчас, но в дальнейшем ведут к негативным последствиям, в частности неполному извлечению нефти из месторождений.

«Сургутнефтегаз». Денежный мешок

По-своему уникальная компания. Всегда избегала публичности, стороной обходила конфликты, не претендовала на покупку крупных нефтяных активов. Даже за лицензии на новые месторождения «Сургутнефтегаз» торгуется с неохотой, уступая более агрессивным коллегам. В результате на счетах компании накопилось наличными свыше 15 млрд. долларов, в то время как остальные нефтяные компании имеют солидные долги.

Главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова нефтяники между собой прозвали отшельником. Уж все переселились в Москву, поближе к Кремлю. А он упорно не хочет покидать родной Сургут. На вид – совсем не олигарх. Одевается скромно, за границу ездит редко и в куршевельских пирушках не участвует. Живет в многоквартирном доме.

Пройдя путь от помощника бурильщика до директора производственного объединения «Сургутнефтегаз», которое позже было преобразовано в акционерное общество, Богданов досконально знает подноготную отрасли. Может часами разговаривать о производственных проблемах. В то же время всегда дистанцировался от политики, никогда не занимался подковерными интригами.

Официально менеджмент компании «Сургутнефтегаз» во главе с Владимиром Богдановым владеет менее 1% акций. Однако, по мнению аналитиков, их доля превышает 70%.

У Богданова сохранились некоторые черты советского руководителя, которые проецируются на бизнес компании. Так, «Сургутнефтегаз» вопреки желаниям акционеров и биржевых спекулянтов, всегда платил мизерные дивиденды. Зато компания отчисляла больше всех налогов государству.

С одной стороны – Богданов напоминает рачительного хозяина. «Сургутнефтегаз» придерживается, по мнению аналитиков ИК «Брокеркредитсервис», консервативных темпов увеличения добычи – порядка 3% в год, отставая от лидеров в 2 раза. Такая стратегия делает бизнес более устойчивым от падения цен на нефть на внешнем рынке. Позволяет добирать «черное золото» на существующих участ­ках.

С другой стороны – нелюбовь к активным действиям сдерживает развитие компании. На накопленные деньги «Сургут» мог бы построить нефтеперерабатывающий завод. Ведь по добыче сырой нефти компания находится на 4-м месте, а по переработке – только на 5-м, и вскоре может быть смещена «Газпром нефтью» на 6-е.

В целом «Сургутнефтегаз» следует модели эволюционного роста бизнеса.









ТНК-вр. Объект для поглощения

Финансовый холдинг «Альфа-групп», владеющий 25% акций ТНК-ВР, предпочитает жесткий наступательный стиль бизнеса. Империю Михаила Фридмана даже называют ветераном корпоративных войн. Ее структуры участ­вовали в конфликтах вокруг сотовых операторов «Вымпелком», «Мегафон», в борьбе за управление аэропортом «Шереметьево‑2», в атаке на Ачинский глиноземный комбинат.

Собственно, благодаря конфликту произошло и формирование интернационального холдинга ТНК-ВР. Купив в конце 1990-х крупный пакет акций Тюменской нефтяной компании, «Альфа» стала наращивать нефтяные активы. Группа добилась контроля над нефтяной компанией «Сиданко», акционером которой к тому моменту была British Petroleum (BP), а кредитором – Европейский банк реконструкции и развития. Иностранцы посчитали себя ущемленными, после чего начались «боевые действия» с нелицеприятными статьями в зарубежных газетах о руководителях «Альфы», блокированием денежных потоков ТНК в иностранных банках. Но в итоге стороны решили конфликт полюбовно, договорившись объединить вообще все свои нефтяные и газовые активы.

Для М. Фридмана наличие сильного ино­странного акционера позволяет чувствовать себя защищенным от возможных посягательств со стороны россий­ских властей. По крайней мере, за свою долю в компании он сможет получить солидную компенсацию, как Р. Абрамович.

Считается, что контроль над ТНК-BP скоро может установить «Газпром», выкупив акции у Михаила Фридмана, Виктора Вексельберга и Леонида Бла­ватника. Его топ-менеджеры уже заявляли о своем интересе к компании. Отсюда и ряд проблем у ТНК-BP. Осенью ей пришлось заплатить в госбюджет 39 млрд. рублей, которые налоговики доначислили за 2002–2003 годы (больше мытари требовали лишь с ЮКОСа). А Роснедра предупредили компанию, что она может лишиться лицензии на гигантское Ковыктинское месторождение газа в Сибири.

«Русснефть». Агрессивный купец

Компанию называют сенсацией. В начале 2000-х годов эксперты считали, что неф­тяной рынок полностью поделен. Однако всего за 3 года начиная с 2002-го осно­-

вателю «Бинбанка» Михаилу Гуцериеву удалось создать новую нефтяную компанию, вошедшую в десятку крупнейших. Бывший банкир агрессивно скупал все активы, подвернувшиеся под руку. Ими были как разрозненные самостоятельные предприятия, так и подразделения крупных компаний: ЮКОСа, ТНК-BP.

Деньги на покупку Гуцериев брал сперва в «Бинбанке», затем кредитовался у международного сырьевого трейдера Glencore, а чуть позже в Сбербанке.

Сейчас компания добывает 14 млн. тонн нефти в год, а в перс­пективе планирует довести до 100 млн. тонн. На фоне усиления присутствия государства в отрасли столь агрессивная скупка активов и амбициозные планы по добыче не могли не остаться без внимания Кремля. В январе этого года Следственный комитет при МВД возбудил в отношении «Русснефти» уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. А в апреле сыщики провели выемку документов в связанных с компанией банках: «Русь-банке», Мосстройэкономбанке, московском филиале «Бинбанка», а также в «МФТ-банке».

Впрочем, как считает аналитик ИК «Антанта-Капитал» Георгий Иванин, по стратегии развития компания затачивается именно на продажу. Компания бешеными темпами наращивает производственные показатели (прирост добычи 21%), максимально раздувая свою стоимость. Удастся ли ее продать по выгодной цене?

«Роснефть». Консолидатор

Более 75% акций компании принадлежит государству. По сути, она является опорным холдингом для консолидации нефтяных активов под контролем российских властей. Благодаря скупке предприятий ЮКОСа «Роснефть» стала лидером по размеру доказанных запасов нефти среди нефтяных компаний, чьи акции торгуются на биржах.

Ходят упорные слухи, что «Роснефть» в ближайшее время может поглотить «Сургутнефтегаз». Из-за этого акции «Сургута» взлетели на бирже почти на 10%. Опять же, если государство решит прибрать к рукам гуцериев­скую «Русснефть», то заниматься этим будет, вероятнее всего, «Роснефть».

Глава «Роснефти» Сергей Богданчиков в 1981 году окончил Уфимский нефтяной институт, после чего был распределен оператором подземного ремонта скважин на Сахалин. В 1994 году становится гендиректором «Сахалинморнефтегаза», а в 1998 году – президентом тогда еще не столь крупной «Роснефти».

По словам аналитика ИК «Атон» Артема Кончина, «Роснефть» вполне эффективная компания. Например, по издержкам в расчете на баррель нефтяного эквивалента она сопоставима с «ЛУКойлом». Кроме того, у нее в планах – разработка малоразведанных, но перспективных месторождений Восточной Сибири, что позволит ей еще сильнее выделиться на фоне конкурентов.

А за поддержкой Кремля дело не станет. Ее обеспечивает замглавы Администрации президента Игорь Сечин, представляющий «партию силовиков».