НАМ ТАСИС СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ…

В России с 1991 г. на различные проекты по программе ТАСИС (программа партнерства и сотрудничества между РФ и ЕС) Евросоюз потратил почти 3 млрд. евро! Однако немногие были реализованы и стали успешными. Сейчас программа сотрудничества Россия - ЕС под вопросом. Она не согласована и не подписана, соответственно, нет бюджета. Во многом из-за антироссийской позиции польского руководства. Параллельно с уменьшением финансовых возможностей ЕС в прошлом году запустил в РФ амбициозный проект «Стратегии регионального развития». 8 пилотных регионов и 3 резервных. Правда, на фоне предыдущих трат этот проект недорогой - «всего» 3 млн. евро. Команде проекта надо успеть до конца года добиться результата, пока есть остатки от бюджетов предыдущих лет. А проект тем временем на региональном уровне уже работает.

«Владимирский централ. Ветер северный…»

ГЛАВНЫЙ редактор одной из газет Владимирской области заявил во всеуслышание в Совете Федерации: «А что за программа ТАСИС? У нас о ней никто не знает…» Странно, потому что о программах Евросоюза в России слышали даже в самом упоминаемом и в песнях увековеченном госучреждении Владимира.

Тюрьма не простая, знаменитая - Владимирский централ. Федеральное государственное учреждение «ТЮРЬМА №2». В ней о программах Евросоюза знают не понаслышке - автобус для перевозки заключенных родом из Германии. «Представляете, - с ноткой возмущения в голосе говорит надзиратель, - в нем камеры одиночные и биотуалет в каждой!» Дескать, «злодеи» такого комфорта не заслуживают… Зато во Владимирском централе в ходу наручники дореволюционные, родом из XIX века. В отличие от современных, которые умелые зэки открывают шпильками или булавками, древние может вскрыть только ключ тюремщика. Кстати, гуманные «электронные наручники» - тоже проект ЕС. Отбывает срок человек дома, а благодаря умной электронике находится под круглосуточным наблюдением.

Большой белый дом с «потемкинской» лестницей. Это администрация области. Подняться ко входу в здание, не запыхавшись, может только человек со спортивной подготовкой. В коридорах стойкий запах мытых не совсем свежими тряпками паркетных полов. Антураж вполне доперестроечный - машины времени не надо, чтобы представить, как в «славные» 70-е здесь решали вопросы, как победить в соцсоревновании и выставить область перед ЦК КПСС в выигрышном свете.

Кабинеты чиновников, напротив, ничем не напоминают о прошлом. Светлые, «окомпьютеренные», с ультрасовременными жалюзи на окнах и функциональной офисной обстановкой. И вопросы в этих кабинетах обсуждаются уже не партийные, а последнее время часто общеевропейские. Потому, что любые программы и проекты, в том числе и по линии Евросоюза, без участия властных структур обречены на провал.

«Деньги даете? Нет. А чего приехали?»

ОТНОШЕНИЕ к программе ТАСИС традиционно потребительское. Во всяком случае, такое заключение можно сделать из вопросов экспертам. Ответ, что денег нет, лукавый. ЕС платит зарплату российским экспертам в ресурсных центрах пилотных регионов, приобретает оргтехнику.

Принцип отбора 8 пилотных регионов прост. Регион должен быть не уникальным, а представлять некую среднестатистическую группу субъектов федерации со схожими экономическими показателями, проблемами, условиями хозяйственной деятельности. Для того чтобы впоследствии наработки «первопроходцев» можно было растиражировать среди «братских» по экономическому и социальному развитию областей, республик и краев.

Владимирская область - самый труднообъяснимый выбор, признают эксперты. Но объяснение Леонид Барон, координатор проекта от Совета Федерации РФ, все же находит: «Во-первых, региональные власти активно добивались участия в проекте, предлагали свои решения. Во-вторых, Владимирская область территориально находится между двумя мегаполисами, Москвой и Нижним Новгородом, и все лучшие кадры устремляются именно туда. Стало интересно, как будет развиваться экономика региона в таких условиях». А таких «околостоличных» областей в европейской части России предостаточно.

Раз проект курирует Совет Федерации РФ, просто проесть день­ги и ничего не выдать на-гора невозможно. Поэтому руководитель ресурсного центра должен иметь влияние и поддержку администрации на региональном уровне. Во Владимирской области это замдиректора филиала Российской академии госслужбы при Президенте РФ Александр Илларионов.

Отсюда понятно, почему греческая компания European Profiles, а она со стороны ЕС занимается реализацией проекта в России, именно в здании администрации устраивает двухдневный тренинг для слушателей академии. Участвовали и «тяжеловесы» в лице председателя Комитета по экономической политике области Валерия Кретинина.

Реплику «А что, Европа взялась учить наших чиновников?» Леонид Барон парирует так: «Если ваших чиновников надо учить - зачем они нужны? Их надо увольнять и приглашать других, которые знают, как надо работать. А программа TAСИС «Стратегии регионального развития» создана не для обучения. Европейцы пришли в первую очередь обмениваться опытом!»

Зачем нам Европа?

ЕС ХОЧЕТ иметь под боком сытую, богатую и, самое главное, стабильную Россию. Она не будет угрожать благоден­ствию и благополучию еврообывателя.

Европа готова делиться. В частности, технологиями в совершенно непродуктивных у нас видах деятельности, эффект и прибыль от которых может быть сопоставима с «нефтяной иглой». Например, туризм. Нет, не экстремальный - это удел единиц и спасателей из МЧС. А вот массовый туризм способен обеспечить занятость и «хлеб с маслом». Вопрос только в том, как?

Известно, что массовый туризм развивается в радиусе 100 км от ближайшего международного аэропорта. Здесь область надеется на соседей-ивановцев. Там бывший резервный военный аэродром с помощью московской мэрии твердо решили превратить в международный аэропорт. От него до Владимира 70 км. Но дорога! Сегодня по ней не то что туристов, дрова везти страшно.

А владимирская природа хороша. Не зря летом население городка Киржач увеличивается в три раза. Живут в этих краях во множестве знатоки древнерусской кухни. Медовуха, морсы, соленые огурчики, грибочки…

Подумывают об агротуризме. Пожить в деревенском доме, поухаживать за буренкой, подоить, попить парного молочка. Вкусить экологически чистого продукта. Потом банька, сеновал… В Европе такой отдых стал сверхпопулярным - значит, ничего выдумывать не надо. Ясно, что туалетом «типа сортир» цивилизованного туриста, мечтающего о единении с природой, можно только испугать. Причем на всю оставшуюся жизнь. «Хорошее и эффективное можно и нужно копировать, - говорит Леонид Барон. - Но даже бесплатно от ЕС нам не нужно то, что нам не требуется».

Или, предположим, предприниматель решил организовать платный пляж. Глушь, «буераки, реки, раки. Руки, ноги, береги!»… и выход на пляж. Оборудованный по последней пляжной моде. Будет ли такой пляж востребован и принесет ли владельцам доход? Едва ли. А где-нибудь на просторах Евросоюза это уже «проходили». И рецепт, как вылечить «безнадежное предприятие», есть. Дело экспертов TAСИС и ресурсных центров - найти этот рецепт, который лежит на какой-нибудь дальней полке, под присмотром евробюрократов.

Программу ТАСИС «Стратегии развития регионов» трудно сравнивать с «приоритетными нацпроектами» - и ресурсы, и мас­штабы несопоставимые. Скорее, это маленький, но оттого не менее нужный кирпичик вложений в фундамент будущего России.