Россия стала крупнейшим поставщиком обувной кожи для ЕС

В прошлом году производство кожи в России увеличилось на 40%. Это смахивает на экономическое чудо. Чем вызван такой скачок и почему сами директора кожевенных предприятий скептически относятся к перспективам своего бизнеса?

«В 2001 ГОДУ правительство ввело запретительные пошлины на вывоз шкур из России - 500 евро за тонну, - объясняет зам. генерального директора «Таганрогского кожевенного завода» Олег Шпилевой. - Раньше сырье утекало за рубеж, теперь оно остается в стране. А незадействованные запасы мощностей у заводов огромные».

Советская власть оставила кожевенникам щедрое наследство. Незадолго до начала перестройки провели массовую реконструкцию заводов, закупив новейшее на тот момент итальянское и югославское оборудование.

Но в начале 1990-­х выпускать кожи стало просто не из чего. Во время перестройки поголовье скота в стране сократилось вдвое. Возник дефицит шкур, вдобавок резко упало их качество.

Жизнь вернулась на заводы после дефолта. Спрос на обувь, который оценивают в 400 млн. пар в год, остался прежним, но импорт стал россиянам не по карману. Это дало шанс российским обувным фабрикам.

Налетай, подорожало!

ОСЕНЬЮ прошлого года на мировом рынке кож разразился кризис. Сначала резко подорожали шкуры. Из-за этого в Пакистане разорились 70 из 470 местных кожевенных заводов, и цены на готовую кожу во всем мире рванули ввысь. Прибыли кожевенников подскочили, и российские заводы ринулись со своей продукцией на зарубежный рынок.

В результате в России начался «кожаный» дефицит. Обувщики скупали подряд любую кожу.

Эта ситуация лишний раз доказала - без российских кож нашим заводам не обойтись. «Сейчас российские обувные фабрики 90% продукции выпускают из российской кожи», - подсчитывает Александра Андрунакиевич, генеральный директор Российского союза кожевенников и обувщиков. «Это как посмотреть, - не соглашается с ней заместитель гендиректора ростовской обувной компании Enrico Николай Рудик. - Многое зависит от сезона. Коллекции «зима-­осень», на которые идет черная кожа, - сплошь из отечественного сырья. А вот «весна-лето» - в значительной части из импортного».

По отзывам производителей обуви, качество у российских кож неплохое, но ассортимент узкий. Мода постоянно меняется. Например, сейчас вновь набирает популярность так называемая жатая кожа. Первыми ее выпустили итальянцы, затем подтянулись турки и даже китайцы. А российские заводы - не освоили до сих пор.

Есть и другие проблемы. «Сырую кожу у нас очень плохо хранят, и она портится, - жалуется Николай Рудик. - Если технологии и соблюдаются, такие кожи идут на экспорт, а российским предприятиям от российских же производителей достается не самый качественный товар».

Шкуры в дефиците

НЕСМОТРЯ на определенные успехи, производство кож в России не превышает 25% тех объемов, которые были до перестройки.

Продать весь товар на внутреннем рынке наши кожевенники не могут. «В 2006 году рост в кожевенной отрасли составил 38%, в обувной - 12%. Избыток мы экспортируем. Основные покупатели - Италия и Испания», - рассказывает Александра Андрунакиевич.

Чтобы сделать готовую кожу, нужно произвести над шкурой 35 операций, а для полуфабриката достаточно 9. Цена отличается примерно в той же пропорции. Чтобы экспортировать продукцию высокой степени обработки, нужно обновлять оборудование. Государство всячески подталкивает кожевенников в этом направлении. Ввели заградительные пошлины на вывоз шкур, зато на вывоз готовых кож пошлины вовсе отменили.

Два года назад отменили пошлины на ввоз техники. Отрасль начала модернизацию, но процесс идет медленно. Остается инерция в головах директоров. «Наш завод работает в здании, построенном в 1858 году. Пора открывать музей. Так что главная забота - строительство нового корпуса», - рассказывает Олег Шпилевой. Но браться за мастерок он пока не спешит: «В октябре правительство будет обсуждать программу субсидирования кредитов для производителей кожи. Вот примут закон, тогда и поговорим о модернизации».

Шкуры во всем мире сейчас в дефиците. «Даже Эфиопия отказывается их продавать. Они понимают, что торговать кожей гораздо выгоднее!»,- восклицает Шпилевой.