Цена акций банка ВТБ может подняться за этот год на 40%

Появилась ясность в том, за сколько можно будет приобрести кусочек Внешторгбанка. Банк официально объявил, что цена на его акции, которые в начале мая будут продаваться инвесторам и населению, будет выбрана из диапазона 11, 3-13,9 копейки за бумагу.

НА ВЗГЛЯД аналитиков, цены оказались вполне адекватными. «На 1 июля, когда акции впервые появятся на бирже, их справедливая стоимость, по консервативным оценкам, составит 14,1 копейки за одну бумагу», - говорит старший аналитик ИК «Антанта Капитал» Максим Осадчий. Если даже ВТБ продаст акции по верхней границе диапазона (по 13 9 копейки), то при выходе в открытую продажу они могут подорожать на 1,5%. Привлекательными объявленные цены также считают аналитики ИК «Финам».

Правда, есть и скептики. Например, ИК «Брокеркредитсервис» и МДМ­банк не советуют покупать бумаги дороже 11 копеек.

Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что в долгосрочном плане акции Внешторгбанка имеют хорошие перспективы. «Предполагается, что в этом году банковский сектор вырастет на 40%, - поясняет Максим Осадчий. - Если прогнозы сбудутся, то по акциям ВТБ можем увидеть к декабрю 18-20 копеек». У Внешторгбанка есть несколько преимуществ перед другими банками. Во-первых, мощная сеть подразделений. Во-вторых, политическая поддержка российских властей. Он участвует в деловых проектах в Африке, Азии, создает на базе росзагранбанков объединенный банк ВТБ-­Европа.

Кроме того, по финансовым показателям ВТБ выглядит немного недооцененным по сравнению со Сбербанком. Так, по соотношению капитализация к собственному капиталу он отстает на 40% от бывшего советского монополиста.