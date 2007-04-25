Цена акций банка ВТБ может подняться за этот год на 40%
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]
Появилась ясность в том, за сколько можно будет приобрести кусочек Внешторгбанка. Банк официально объявил, что цена на его акции, которые в начале мая будут продаваться инвесторам и населению, будет выбрана из диапазона
НА ВЗГЛЯД аналитиков, цены оказались вполне адекватными. «На 1 июля, когда акции впервые появятся на бирже, их справедливая стоимость, по консервативным оценкам, составит 14,1 копейки за одну бумагу», - говорит старший аналитик ИК «Антанта Капитал» Максим Осадчий. Если даже ВТБ продаст акции по верхней границе диапазона (по 13 9 копейки), то при выходе в открытую продажу они могут подорожать на 1,5%. Привлекательными объявленные цены также считают аналитики ИК «Финам».
Правда, есть и скептики. Например, ИК «Брокеркредитсервис» и МДМбанк не советуют покупать бумаги дороже 11 копеек.
Впрочем, аналитики сходятся во мнении, что в долгосрочном плане акции Внешторгбанка имеют хорошие перспективы. «Предполагается, что в этом году банковский сектор вырастет на 40%, - поясняет Максим Осадчий. - Если прогнозы сбудутся, то по акциям ВТБ можем увидеть к декабрю
Кроме того, по финансовым показателям ВТБ выглядит немного недооцененным по сравнению со Сбербанком. Так, по соотношению капитализация к собственному капиталу он отстает на 40% от бывшего советского монополиста.
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