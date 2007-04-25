Покупателем блокирующего пакета акций «АвтоВАЗа» может стать структура Олега Дерипаски

Блокирующий пакет АвтоВАЗа (25% + 1 акция) может достаться иностранной компании. О намерении продать часть акций зарубежному стратегическому инвестору заявил глава совета директоров АвтоВАЗа Сергей Чемезов. Возможными кандидатами он назвал Renault, Fiat и Porsche.

У АВТОВАЗА уже есть зарубежный партнер - канадская Magna, разрабатывающая для него новую модель. Причем руководство тольяттинского завода заявляло, что довольно сотрудничеством.

АвтоВАЗу придется выбирать нового партнера? Вряд ли. Совместить две иностранные компании не удастся - стратегический инвестор бывает только один. Кто может им стать? Меньший интерес проявит Porsche. «Компании, выпускающей автомобили «премиум-класса», незачем лезть в нишу бюджетных машин», - уверена аналитик Deutsche UFG Елена Сахнова. Для Fiat в этой покупке тоже нет никакого рационального зерна - у него партнерство с «Северсталь-Авто».

Остается Renault. У него действительно раньше были планы покупки блокирующего пакета акций АвтоВАЗа, но сделка не состоялась. Поэтому сейчас французы развивают свое производство и в АвтоВАЗе заинтересованы мало.

Получается, ни один из потенциальных партнеров, названных Сергеем Чемезовым, блок-пакет АвтоВАЗа не купит. Зачем тогда делать столь громкие заявления? По сведениям «Аргументов неделi», они могут быть «дымовой завесой», прикрывающей совсем другую сделку.

В действительности у нынешнего руководства тольяттинского завода нет никакой стратегии развития компании, отсюда и противоречивость заявлений. Но оно будет регулярно объявлять о мас­штабных планах, до тех пор пока не покинет предприятие. Ждать, видимо, осталось недолго. По сведениям наших источников, приобрести АвтоВАЗ «наверху» настоятельно рекомендовали Олегу Дерипаске, команда которого успешно ведет дела на Горьковском автозаводе.