Покупателем блокирующего пакета акций «АвтоВАЗа» может стать структура Олега Дерипаски
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Сергей КЛЕМИН ]
Блокирующий пакет АвтоВАЗа (25% + 1 акция) может достаться иностранной компании. О намерении продать часть акций зарубежному стратегическому инвестору заявил глава совета директоров АвтоВАЗа Сергей Чемезов. Возможными кандидатами он назвал Renault, Fiat и Porsche.
У АВТОВАЗА уже есть зарубежный партнер - канадская Magna, разрабатывающая для него новую модель. Причем руководство тольяттинского завода заявляло, что довольно сотрудничеством.
АвтоВАЗу придется выбирать нового партнера? Вряд ли. Совместить две иностранные компании не удастся - стратегический инвестор бывает только один. Кто может им стать? Меньший интерес проявит Porsche. «Компании, выпускающей автомобили
Остается Renault. У него действительно раньше были планы покупки блокирующего пакета акций АвтоВАЗа, но сделка не состоялась. Поэтому сейчас французы развивают свое производство и в АвтоВАЗе заинтересованы мало.
Получается, ни один из потенциальных партнеров, названных Сергеем Чемезовым,
В действительности у нынешнего руководства тольяттинского завода нет никакой стратегии развития компании, отсюда и противоречивость заявлений. Но оно будет регулярно объявлять о масштабных планах, до тех пор пока не покинет предприятие. Ждать, видимо, осталось недолго. По сведениям наших источников, приобрести АвтоВАЗ «наверху» настоятельно рекомендовали Олегу Дерипаске, команда которого успешно ведет дела на Горьковском автозаводе.
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