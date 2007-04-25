Лучшая ревизия

Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил перед депутатами с последним в текущем созыве плановым отчетом о работе своего ведомства.

ПО ИНФОРМАЦИИ Степашина, в 2006 г. палатой было проведено 587 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В результате обнаружены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере на сумму 82,3 млрд. рублей. В прокуратуру были направлены 84 материала проверок СП и возбуждено 87 уголовных дел.

Касаясь частностей, глава СП сообщил о «резком сокращении» нецелевого использования бюджетных средств. К тому же, по его словам, новый Бюджетный кодекс предоставит большую самостоятельность бюджетополучателям. В том числе в вопросах распределения финансов «под цели, задачи и программы». А это значит, что спрос теперь будет не за «нецелевку», а за эффективное использование государственных денег. Кстати, кризисную ситуацию с дополнительным лекарственным обеспечением (ДЛО) г-н Степашин связал с выписыванием лишних рецептов. Они, по его мнению, выписывались «по советскому принципу» - на всякий случай. В декабре минувшего года, по его словам, таких рецептов было выписано на 80 млрд. рублей. Но Степашин убежден, что лекарственный кризис был спровоцирован не только по вине Минздравсоцразвития.

- Излишняя монополизация в руках Минздрава привела к тому дисбалансу, который мы получили. Но вопрос еще и в ответственности местных властей, в том числе губернаторов…