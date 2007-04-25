Лучшая ревизия
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]
Председатель Счетной палаты Сергей Степашин выступил перед депутатами с последним в текущем созыве плановым отчетом о работе своего ведомства.
ПО ИНФОРМАЦИИ Степашина, в 2006 г. палатой было проведено 587 контрольных и
Касаясь частностей, глава СП сообщил о «резком сокращении» нецелевого использования бюджетных средств. К тому же, по его словам, новый Бюджетный кодекс предоставит большую самостоятельность бюджетополучателям. В том числе в вопросах распределения финансов «под цели, задачи и программы». А это значит, что спрос теперь будет не за «нецелевку», а за эффективное использование государственных денег. Кстати, кризисную ситуацию с дополнительным лекарственным обеспечением (ДЛО)
- Излишняя монополизация в руках Минздрава привела к тому дисбалансу, который мы получили. Но вопрос еще и в ответственности местных властей, в том числе губернаторов…
Выступавший с содокладом Николай Гончар (независимый депутат) привел цифры расходов самой Счетной палаты. По его данным, СП недорасходовала примерно 3,3% от первоначально предусмотренных ассигнований (1 млрд. 193,1 млн. руб., вместо 1 млрд. 233 млн. рублей). Кроме того, 83,7 млн. руб. в СП ушло на прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов. Подытоживая, депутат призвал усилить
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