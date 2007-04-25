Капитал уходит на праздники

Головокружение от успехов обернулось для фондового рынка похмельным синдромом. Испытав эйфорию после взятия высоты в 2000 пунктов, игроки расслабились и котировки откатились вниз. В ожидании нового подъема рынок страдает от дефицита свежих идей и новых денег.

ВО ВТОРНИК индекс РТС упал до 1966,6 пункта (­0,36%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали РАО «ЕЭС» и «Норильский никель». Российские акции потянуло вниз снижение на европейских биржах. Слабые финансовые результаты ЛУКОЙЛа и ТНК-­ВР за 2006 г. также не добавили оптимизма инвесторам. «Снижение не остановила даже дорожающая нефть, цены на которую поднялись из-за политического кризиса в Нигерии и ожиданий сокращения запасов топлива в США», - отмечает аналитик ИГ «Капиталъ» Сергей Галкин.

Росли только акции «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Причиной стала очередная волна слухов о возможном слиянии этих компаний.