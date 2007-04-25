Капитал уходит на праздники
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]
Головокружение от успехов обернулось для фондового рынка похмельным синдромом. Испытав эйфорию после взятия высоты в 2000 пунктов, игроки расслабились и котировки откатились вниз. В ожидании нового подъема рынок страдает от дефицита свежих идей и новых денег.
ВО ВТОРНИК индекс РТС упал до 1966,6 пункта (0,36%). Лидерами падения среди «голубых фишек» стали РАО «ЕЭС» и «Норильский никель». Российские акции потянуло вниз снижение на европейских биржах. Слабые финансовые результаты ЛУКОЙЛа и
Росли только акции «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Причиной стала очередная волна слухов о возможном слиянии этих компаний.
Аналитики
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