Российские компании заказывают за рубежом суда на 1 млрд. долларов в год

На днях Астраханские судостроители делом откликнулись на Указ президента о создании «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). На заводе им. III интернационала был спущен на воду сухогруз 182­РТ «Юра». «Новорожденное» судно - очередной успех этой отрасли Каспийского региона.

Будущему мегахолдингу ОСК, по замыслу главы государства, придется фактически возрождать отечественное судостроение, ныне находящееся в упадке. Задача на будущее - сделать наши гражданские суда такими же конкурентоспособными, как и военные.

СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ отрасль не так давно названа президентом приоритетной в одном ряду с авиационной и космической. Однако пару предыдущих десятилетий о ней, кажется, попросту забывали. Многие из 160 судостроительных предприятий близки к банкротству. Оборудование, не обновлявшееся десятилетиями, изношено на 70%. Средняя зарплата в отрасли - чуть больше 10 тыс. руб.

Выживают предприятия за счет военных заказов. Как взялись в России крепить флот 300 лет назад, при Петре, - так и выдерживают до сих пор конкуренцию в этой области на мировом рынке вооружений. Многие годы основные проектные институты и верфи в первую очередь занимались военным корабле­строением, его же в основном и модернизировали.

Но одной оборонкой сыт не будешь. России сегодня в первую очередь необходимы гражданские суда: класса «река - река», «река - море». В переоснащении нуждается практически весь рыболовецкий флот. Все это с успехом производят за границей. Но хорошо оснащенные иностранные верфи обеспечены заказами на три года вперед, а некоторые из наших загружены едва на 25%.

Российские компании, нуждающиеся в гражданских судах, предпочитают зарубежных производителей. «Наши рыбаки сегодня по всему миру размещают заказы на новые суда на сумму более 1 млрд. долл. в год. При этом в России - в 20 раз меньше, порядка 50 млн. долларов! - говорит председатель Комитета ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. - Сегодня мировой рынок обеспечивают судами Япония, Китай, Южная Корея. В Европе на плаву Германия и Финляндия».

Полный вперед!

СПРАВЕДЛИВОСТИ ради надо сказать, что в гражданском судостроении нашей морской державе есть откуда стартовать. По словам главы Минпром­энерго Виктора Христенко, «Россия сохранила конкурентные преимуще­ства по отдельным классам судов. Реализуются проекты строительства ледоколов, плавучих элект­ростанций, морских платформ для освоения нефтяных месторождений на континентальном шельфе».

Однако у нас размещают только военные заказы. Вот мы и поставляем за рубеж гораздо больше такой продукции, чем в родной ВМФ. Цена одного контракта колеблется от 1 до 2 млрд. Сейчас одновременно выполняется несколько таких проектов. Тем не менее, по мнению Виктора Борисовича, «модернизация наших верфей за счет строительства военных кораблей для иностранных заказчиков нестабильна. Долю военного кораблестроения необходимо сократить с нынешнего уровня 70% до 40% - за счет трех-­четырехкратного увеличения гражданской продукции».

Без полного переоснащения справиться с задачей такого масштаба судостроительным предприятиям, проектным институтам, частному бизнесу - невозможно. Нужны деньги, политическая воля и всесторонняя поддержка государства.

Создание ОСК - первый организационный шаг. На это Путин дал четыре месяца. Чтобы судостроительная отрасль заработала по-настоящему, государство могло бы предоставить налоговые льготы, освобождение от НДС. Не взимать таможенные пошлины при ввозе оборудования, которое не производится в России. Государство должно предоставлять гарантии на создание новых производств отрасли, развивать систему лизинга, хорошо зарекомендовавшую себя в авиации, давать дешевые кредиты с долгим сроком погашения.

Начинать создание ОСК, по мнению Мартина Шаккума, надо с переориентации 15 основных отраслевых проект­ных институтов. Они должны войти в гражданский фарватер. Вместе с ними тем же руслом пройдет перестройка основных отраслевых заводов. В их числе - «Севмаш», на котором сегодня работает 17 тыс. человек. В Питере - Балтийский завод, «Адмиралтейские верфи». На каждом из этих предприятий по 10 тыс. рабочих. Калининград­ский завод «Янтарь». Наберется по стране и еще 7 предприятий, способных выпускать суда разного класса.

Новая стратегия не предполагает полную переориентацию их на сухогрузы и речные катера. «Оборонка» страдать не должна. Не сокращая ее, надо увеличивать долю гражданской продукции. Необходимо строительство как минимум двух новых верфей. По планам они появятся в Калининграде и на Дальнем Востоке.

Согласно президентскому указу, Объединенная судостроительная корпорация объединит три дочерних холдинга: Северный, Западный и Дальневосточный центры судостроения. Холдинги будут объединять и военное, и гражданское судостроение.

Дальние рубежи

ПО РАСЧЕТАМ думского Комитета по промышленности, для поддержки судостроительной отрасли нужно как минимум 60 млрд. рублей. Депутаты уверены, что такие суммы в казне для этого есть.

От масштаба инвестиций на модернизацию флота зависит, каким путем пойдет отечественное судостроение. Будет ли оно производить, например, крайне востребованные в мире танкеры или ограничится, скажем, судами среднего класса «река - море».