Российские компании заказывают за рубежом суда на 1 млрд. долларов в год
Кто построит пароход?
№ 17(51) от 26.04.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]
На днях Астраханские судостроители делом откликнулись на Указ президента о создании «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК). На заводе им. III интернационала был спущен на воду сухогруз 182РТ «Юра». «Новорожденное» судно - очередной успех этой отрасли Каспийского региона.
Будущему мегахолдингу ОСК, по замыслу главы государства, придется фактически возрождать отечественное судостроение, ныне находящееся в упадке. Задача на будущее - сделать наши гражданские суда такими же конкурентоспособными, как и военные.
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ отрасль не так давно названа президентом приоритетной в одном ряду с авиационной и космической. Однако пару предыдущих десятилетий о ней, кажется, попросту забывали. Многие из 160 судостроительных предприятий близки к банкротству. Оборудование, не обновлявшееся десятилетиями, изношено на 70%. Средняя зарплата в отрасли - чуть больше 10 тыс. руб.
Выживают предприятия за счет военных заказов. Как взялись в России крепить флот 300 лет назад, при Петре, - так и выдерживают до сих пор конкуренцию в этой области на мировом рынке вооружений. Многие годы основные проектные институты и верфи в первую очередь занимались военным кораблестроением, его же в основном и модернизировали.
Но одной оборонкой сыт не будешь. России сегодня в первую очередь необходимы гражданские суда: класса «река - река», «река - море». В переоснащении нуждается практически весь рыболовецкий флот. Все это с успехом производят за границей. Но хорошо оснащенные иностранные верфи обеспечены заказами на три года вперед, а некоторые из наших загружены едва на 25%.
Российские компании, нуждающиеся в гражданских судах, предпочитают зарубежных производителей. «Наши рыбаки сегодня по всему миру размещают заказы на новые суда на сумму более 1 млрд. долл. в год. При этом в России - в 20 раз меньше, порядка 50 млн. долларов! - говорит председатель Комитета ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум. - Сегодня мировой рынок обеспечивают судами Япония, Китай, Южная Корея. В Европе на плаву Германия и Финляндия».
Полный вперед!
СПРАВЕДЛИВОСТИ ради надо сказать, что в гражданском судостроении нашей морской державе есть откуда стартовать. По словам главы Минпромэнерго Виктора Христенко, «Россия сохранила конкурентные преимущества по отдельным классам судов. Реализуются проекты строительства ледоколов, плавучих электростанций, морских платформ для освоения нефтяных месторождений на континентальном шельфе».
Однако у нас размещают только военные заказы. Вот мы и поставляем за рубеж гораздо больше такой продукции, чем в родной ВМФ. Цена одного контракта колеблется от 1 до 2 млрд. Сейчас одновременно выполняется несколько таких проектов. Тем не менее, по мнению Виктора Борисовича, «модернизация наших верфей за счет строительства военных кораблей для иностранных заказчиков нестабильна. Долю военного кораблестроения необходимо сократить с нынешнего уровня 70% до 40% - за счет
Без полного переоснащения справиться с задачей такого масштаба судостроительным предприятиям, проектным институтам, частному бизнесу - невозможно. Нужны деньги, политическая воля и всесторонняя поддержка государства.
Создание ОСК - первый организационный шаг. На это Путин дал четыре месяца. Чтобы судостроительная отрасль заработала
Начинать создание ОСК, по мнению Мартина Шаккума, надо с переориентации 15 основных отраслевых проектных институтов. Они должны войти в гражданский фарватер. Вместе с ними тем же руслом пройдет перестройка основных отраслевых заводов. В их числе - «Севмаш», на котором сегодня работает 17 тыс. человек. В Питере - Балтийский завод, «Адмиралтейские верфи». На каждом из этих предприятий по 10 тыс. рабочих. Калининградский завод «Янтарь». Наберется по стране и еще 7 предприятий, способных выпускать суда разного класса.
Новая стратегия не предполагает полную переориентацию их на сухогрузы и речные катера. «Оборонка» страдать не должна. Не сокращая ее, надо увеличивать долю гражданской продукции. Необходимо строительство как минимум двух новых верфей. По планам они появятся в Калининграде и на Дальнем Востоке.
Согласно президентскому указу, Объединенная судостроительная корпорация объединит три дочерних холдинга: Северный, Западный и Дальневосточный центры судостроения. Холдинги будут объединять и военное, и гражданское судостроение.
Дальние рубежи
ПО РАСЧЕТАМ думского Комитета по промышленности, для поддержки судостроительной отрасли нужно как минимум 60 млрд. рублей. Депутаты уверены, что такие суммы в казне для этого есть.
От масштаба инвестиций на модернизацию флота зависит, каким путем пойдет отечественное судостроение. Будет ли оно производить, например, крайне востребованные в мире танкеры или ограничится, скажем, судами среднего класса «река - море».
Минпромэнерго ставит задачу: через 10 лет выйти на уровень
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