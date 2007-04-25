Богатые россияне не захотели попасть в «черный список» из-за лондонского форума

«ХВАТИТ мошной на Западе трясти!» Эту фразу присваивают президенту В. Путину. Он будто бы обронил ее накануне открытия 10-­го Российского экономического форума в Лондоне. Самые умные не поехали. И самые богатые. А в первую очередь - высшие правительственные чиновники.

По словам постоянных посетителей лондонского форума, до 40% ее программы - это тусовки с обилием спиртного и привезенных со всей Европы девочек. В Кремле совершенно справедливо стали считать, что серьезные бизнесмены должны ехать не в Лондон, а в июле - в Петербург. Там проходит действительно полезное мероприятие.

Для справки. Участие в Лондонском форуме обходится участникам в 8-10 тысяч долларов без стоимости гостиницы. Аренда автомобиля «бентли» - 1000-1500 долларов в час. А вообще каждый день русские тратят до 70 млн. долларов на все. Из них больше 10 млн. на гостиницы. Примерно 30 участников форума прилетали из России на своих самолетах.