Богатые россияне не захотели попасть в «черный список» из-за лондонского форума

Богатые россияне не захотели попасть в «черный список»
лондонского форума из-за
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
«ХВАТИТ мошной на Западе трясти!» Эту фразу присваивают президенту В. Путину. Он будто бы обронил ее накануне открытия
По словам постоянных посетителей лондонского форума, до 40% ее программы - это тусовки с обилием спиртного и привезенных со всей Европы девочек. В Кремле совершенно справедливо стали считать, что серьезные бизнесмены должны ехать не в Лондон, а в июле - в Петербург. Там проходит действительно полезное мероприятие.
Для справки. Участие в Лондонском форуме обходится участникам в
В итоге большинство
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