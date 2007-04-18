Герман Греф готовится доложить президенту о закрытии эры

В ближайшие годы у нас ожидается бурный промышленный рост. Такой прогноз, учитывающий пожелание президента о диверсификации экономики, представит в правительство глава МЭРТ Герман Греф.

ДО 2010 г. экономика будет расти быстрыми темпами, прибавляя не менее 6% в год. Причем локомотивом станет не нефтянка с газовым сектором, а промышленность. Произойдет это, по планам Грефа, благодаря увеличению конкуренто­способности российских предприятий и развитию высокотехнологичного сектора.

На «острие атаки» будут автомобильная промышленность, машиностроение, химическое производство, информационные технологии. Так, выпуск автомобилей увеличится почти в полтора раза, электровозов - на 60%. Производство изделий из резины и пластмассы увеличится на 42%. Станет в России гораздо больше изготавливаться собственных тракторов (на 48%) и бульдозеров (на 35%). Неплохо пойдут дела у бытовых производств: холодильников станут делать на 30% больше.

Взрывной рост продемонст­рирует связь. Объем услуг связи к 2010 г. увеличится в 2,1 раза и достигнет 1,9 трлн. рублей. Ежегодно будет вводиться 930 тыс. новых телефонных номеров стационарной связи и 6,5 млн. - мобильной. Появятся сети третьего поколения, позволяющие пользоваться видео­телефонной связью, высоко­скоростным доступом в Интернет, просмотром на мобильнике фильмов и телепрограмм.

Продолжит развитие сфера информационных технологий. Правда, не столь динамичными темпами, - она прибавит 12%. Наиболее перспективное направление - разработка программного обеспечения, в том числе по заказу зарубежных компаний.

Вздохнет и легкая промышленность. Производство кожи, тканей, одежды увеличится почти в полтора раза. Объем продуктов питания вырастет на 27%. В этом отраслям поможет высокий потребительский спрос, опирающийся на рост доходов населения.

По прогнозам МЭРТ, средняя зарплата россиянина к 2010 г. увеличится в 2 раза и составит 20 815 руб. (порядка 800 долл.). Фактически по уровню доходов Россия догонит Португалию. Причем половину получки россияне будут тратить на покупку товаров. Не столь значительно увеличится размер трудовой пенсии: с 3771 руб. в нынешнем году до 5105 рублей.

Эксперт по машиностроению Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников считает прогнозы весьма реализуемыми: «За последние годы сырьевая промышленность исчерпала ресурсы для быстрого развития, а обрабатывающая отрасль, машиностроение, наоборот, на подъеме. Растет внутренний спрос, начнут осуществляться крупные инвестиционные проекты, которые обеспечат заводы заказами. Но нужно, чтобы и государство поддержало». Для этого Греф обещает развивать особые экономические и портовые зоны, технопарки, инжиниринговые центры. Государство будет также расширять «режим промышленной сборки» и защищать несырьевые отрасли от давления импорта.