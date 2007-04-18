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Счетная палата РФ и Генпрокуратура объединяют усилия

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ ]

 Счетная палата и Генеральная прокуратура проведут в 2007 г. ряд совместных проверок. Об этом аудиторы договорились с прокурорами на совместном заседании коллегий обоих ведомств, посвященных повышению контроля за расходованием бюджетных средств.

 ОБА ведомства тесно сотрудничают между собой, что позволило достичь неплохих результатов. В 2005 и 2006 годах на основании 96 материалов Счетной палаты Генпрокуратура возбудила 134 уголовных дела. В суды направлено 236 исков и заявлений, из которых удовлетворено 221 на общую сумму 16,4 млн. рублей. Благодаря сведениям, поступившим из Счетной палаты, было привлечено к дисциплинарной ответственности 298 должностных лиц. Еще 21 чиновнику сделано предупреждение.

 Так, Счетная палата установила факт хищения средств, выделенных Мин­обороне на транспортное обеспечение. На основании этих сведений прокуроры возбудили 71 уголовное дело. Было осуждено 64 служащих. Причем в ходе расследования обвиняемые возместили государству 18 млн. рублей.

 Другой пример. Проверяя расходование бюджетных средств в Ненецком автономном округе, аудиторы обнаружили, что теперь уже бывший глава округа А. Баринов пустил налево 17 млн. рублей. Ген­прокуратура начала расследование, в ходе которого выявила, что А. Баринов в составе организованной группы участвовал в хищении имущества в крупном размере. В марте уголовное дело поступило в суд.

 Аналогичные результаты достигнуты при проверках в Хакасии, Тыве, Белгородской, Кемеровской областях.

 Впрочем, не всегда взаимодействие между ведомствами получается эффективным. Нередко доследственные проверки заканчиваются отказом в возбуждении уголовного дела. Причем из-за того, что они носят поверхностный подход. Такое наблюдалось в Астраханской, Амурской, Калининградской, Московской областях, Чеченской Республике, Республике Тыва, Москве. В результате за два года было вынесено 58 отказов в возбуждении уголовного дела.

 Кроме того, прокуроры не всегда обеспечивают качественное проведение расследования. В ряде областей отказы в возбуждении дел были приняты с нарушениями процессуальных норм.

 С другой стороны - акты Счетной палаты содержат сведения о нарушениях трехлетней давности, что порой мешает привлечению виновников к уголовной ответственности. Не всегда аудиторы прикладывают к актам проверок копии первичных документов.

 Чтобы устранить недостатки в совместной работе, Счетная палата и Генпрокуратура решили принять ряд мер. Во-первых, организовать совместную проверку ведомств, отвечающих за оформление прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные за счет федерального бюджета. А также проверить, как используются земли, находящиеся в федеральной собственности.

  Во-вторых, провести совместную проверку наиболее значимых федеральных объектов и приоритетных национальных программ. Речь идет о Стабфонде, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, нацпроектах «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», «Развитие АПК».

  В-третьих, если «запахнет жареным», то Счетная палата начнет направлять в Генпрокуратуру свои материалы еще до завершения проверок.

  В-четвертых, Генпрокуратура будет оперативно принимать меры при необоснованных отказах организаций и должностных лиц предоставлять Счетной палате запрашиваемые ей документы.

 Ведомства договорились каждые полгода подводить итоги совместной работы. Курировать ее будут первый замгенпрокурора А. Буксман и руководитель аппарата Счетной палаты С. Шахрай.

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