Счетная палата РФ и Генпрокуратура объединяют усилия
№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Андрей ЧЕРНОВ ]
Счетная палата и Генеральная прокуратура проведут в 2007 г. ряд совместных проверок. Об этом аудиторы договорились с прокурорами на совместном заседании коллегий обоих ведомств, посвященных повышению контроля за расходованием бюджетных средств.
ОБА ведомства тесно сотрудничают между собой, что позволило достичь неплохих результатов. В 2005 и 2006 годах на основании 96 материалов Счетной палаты Генпрокуратура возбудила 134 уголовных дела. В суды направлено 236 исков и заявлений, из которых удовлетворено 221 на общую сумму 16,4 млн. рублей. Благодаря сведениям, поступившим из Счетной палаты, было привлечено к дисциплинарной ответственности 298 должностных лиц. Еще 21 чиновнику сделано предупреждение.
Так, Счетная палата установила факт хищения средств, выделенных Минобороне на транспортное обеспечение. На основании этих сведений прокуроры возбудили 71 уголовное дело. Было осуждено 64 служащих. Причем в ходе расследования обвиняемые возместили государству 18 млн. рублей.
Другой пример. Проверяя расходование бюджетных средств в Ненецком автономном округе, аудиторы обнаружили, что теперь уже бывший глава округа А. Баринов пустил налево 17 млн. рублей. Генпрокуратура начала расследование, в ходе которого выявила, что А. Баринов в составе организованной группы участвовал в хищении имущества в крупном размере. В марте уголовное дело поступило в суд.
Аналогичные результаты достигнуты при проверках в Хакасии, Тыве, Белгородской, Кемеровской областях.
Впрочем, не всегда взаимодействие между ведомствами получается эффективным. Нередко доследственные проверки заканчиваются отказом в возбуждении уголовного дела. Причем
Кроме того, прокуроры не всегда обеспечивают качественное проведение расследования. В ряде областей отказы в возбуждении дел были приняты с нарушениями процессуальных норм.
С другой стороны - акты Счетной палаты содержат сведения о нарушениях трехлетней давности, что порой мешает привлечению виновников к уголовной ответственности. Не всегда аудиторы прикладывают к актам проверок копии первичных документов.
Чтобы устранить недостатки в совместной работе, Счетная палата и Генпрокуратура решили принять ряд мер.
Ведомства договорились каждые полгода подводить итоги совместной работы. Курировать ее будут первый замгенпрокурора А. Буксман и руководитель аппарата Счетной палаты С. Шахрай.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес