//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Экономика

Реформа электроэнергетики приведет через 6 лет к росту цен за электричество в 3-4 раза

Анатолий Чубайс требует 423 млрд. долл. для энергетиков

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]

Реформа электроэнергетики приведет через 6 лет к росту цен за электричество в 3-4 раза
А. Чубайс готов биться за воплощение своих планов до конца

 Энергетики в предвкушении «золотого ливня». РАО «ЕЭС России» подготовило беспрецедентную по масштабам инвестиционную программу для отрасли. Глава монополии Анатолий Чубайс предлагает до 2020 г. вложить в элект­роэнергетику 423 млрд. долларов. Столь откровенно завышенные аппетиты могут привести к трех-­ четырехкратному росту цен на электроэнергию уже в ближайшие 6 лет. В день выхода газеты амбициозные планы энергетиков рассмотрит правительство.

Самый громкий проект

 ПРОГРАММУ РАО «ЕЭС», с которой перед заседанием кабинета министров ознакомились «АН», иначе как революционной назвать нельзя. Настоящий ГОЭЛРО-­2. До 2020 года монополия предлагает ввести в строй новые энергоблоки суммарной мощностью 180 ГВт. Учитывая, что нынешняя мощность всех российских станций равна 211 ГВт, проект по масштабам сравним с созданием новой энергосистемы. Помимо этого РАО предлагает протянуть 56 тыс. км высоковольтных линий электропередач. На все потребуется 423 млрд. долл., из которых 250 млрд. долл. пойдет на строительство станций (генерации) и 173 млрд. долл. - на сети.

 Монополия уже не первый раз удивляет профессиональное сообщество. После череды энергетических кризисов компания принялась активно составлять планы по строительству новых электростанций. Первую инвестиционную программу для ликвидации дефицита энергии РАО озвучило летом прошлого года. Начала с малого - пятилетняя программа предусматривала ввод новых блоков общей мощностью 21 ГВт. На все про все нужно было 80 млрд. долл. Уже тогда специалисты были удивлены масштабами стройки, но соглашались, что меры действительно необходимые.

 А осенью были озвучены планы на более длительный период, до 2020 года, согласно которым в стране необходимо ввести 150 ГВт мощности. Экс­перты оценили затраты в 170 млрд. долл. Это стало самым громким инвестиционным проектом в прошлом году. Ни у одной компании, даже у «Газпрома», не было столь дорогой инвестпрограммы.

 Но спустя четыре месяца РАО «ЕЭС» и этого показалось мало. Обе программы, и долгосрочная, и краткосрочная, были «скорректированы» в сторону повышения. На свет родилась астрономическая цифра в 423 млрд. долл. Для сравнения отметим, что на сегодняшний день вся энергетика России стоит 171 млрд. долл. А стоимость всех российских компаний чуть превышает 1000 млрд. долл.

Заплатит потребитель

 ЭКСПЕРТ отдела исследований электроэнергетики Института проблем естественных монополий Владимир Дрогайкин считает запросы РАО завышенными почти в 2 раза. Компания исходила из прогнозов роста по­требления энергии на 4,1% в год, хотя реально они составят 2-3%. Во-первых, экономика вряд ли будет развиваться такими же темпами, как сейчас. Соответственно, окажется меньше спрос на электричество. «Во-вторых, с повышением тарифов предприятия и население начнут экономить энергию, что никак не учитывается в программе РАО», - добавляет аналитик ИК «Атон» Дмитрий Скрябин. По его мнению, стоимость программы завышена на 30-40%. Даже СССР, наращивая мускулы своей промышленности, вводил в строй максимум 9 ГВт энергомощностей в год. А РАО хочет, чтобы энергетики строили по 13 ГВт на протяжении 14 лет.

 А что, собственно, плохого - жить в стране, в которой электроэнергии в избытке? На первый взгляд ничего. Но в программе смутно прописано, кто заплатит за это удовольствие. Когда реформа только начиналась, Чубайс обещал, что новые энергоблоки будут строиться в основном за счет денег, вырученных от продажи акций генерирующих компаний (по сути действующих электростанций). Для этого глава РАО «ЕЭС» в прошлом году выбил у правительства разрешение продавать акции энергокомпаний частным инвесторам. Теперь же выяснилось, что эти деньги - капля в море, они составят всего 12% от необходимого объема финансирования. А строиться все будет, как и прежде, за счет собственных средств компаний, которые формируются благодаря тарифам на электроэнергию, а также федерального бюджета и кредитов.

 Иными словами, за избыток электроэнергии заплатит по­требитель: население и предприятия. Хотя А. Чубайс в своей программе обещает к 2020 году повышение цен в среднем с 90 копеек за киловатт-час до 180 копеек, эксперты считают параметры нереалистичными. «Скорее всего, уже через 6 лет цены вырастут в 3-4 раза», - говорит Дмитрий Скрябин. Не исключено, что РАО даже специально завышает данные по объемам инвестиций, чтобы правительство быстрее повышало тарифы.

 Впрочем, никто не спорит, что в энергетику нужно вкладывать деньги. Но в разумных пределах. А получается, что в России есть отрасли, которым все дозволяется и оказывается всяческая поддержка, и есть все остальные - «падчерицы», которым уделяется внимание по остаточному прин­ципу. Скажем, чем менее важно сельское хозяйство? По данным Росстата, его вклад в ВВП - 8%, даже больше, чем у энергетиков с долей в 6,2%. Между тем, инвестиции в сельское хозяйство составляют порядка 5 млрд. долл. против 30 млрд. долл., которые ежегодно будет получать энергетика. При этом растущие цены на электроэнергию будут дополнительным бременем ложиться на российских производителей, уменьшая их конкурентоспособность.

 Но кто сказал, что безопасность продовольственная менее значима, чем энергетическая?

Аппетиты монополий: денег много не бывает

 СРЕДИ монополий стало хорошим тоном составление масштабных инвестиционных программ. На этой неделе озвучил схему развития «Газпром». Он посчитал, что ему нужно до 2030 года 343-420 млрд. долл. Чуть ранее озвучили свои аппетиты «Российские железные дороги», которым в ближайшие четверть века потребуется около 380 млрд. долл. «В стране чересчур много денег, и компании решили, что пришло время их использовать, - объясняет активность монополий директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Конечно, отрасли капиталоемкие и долгое время испытывали нехватку в инвестициях. Однако отсутствие контроля за обоснованностью расходов делает их программы чрезвычайно раздутыми».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт считает, что США будут грозить войной с Россией на территории Европы

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал доклад Института исследований в сфере безопасности Евросоюза и Оборонного колледжа НАТО о перспективах сотрудничества альянса и ЕС.

//В мире

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет над Владивостоком украинский флаг

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев победит в "войне" с Москвой и поднимет украинский флаг над Владивостоком. Он прокомментировал высказывание президента Франции.

//В мире

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Мария Захарова высказалась по поводу желания министра Омельяна воодрузить флаг Украины во Владивостоке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу желания украинского министра Владимира Омельяна водрузить флаг Украины во Владивостоке.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

Основная причина протестов в том, что подрастающая молодежь не знает не то что истории, но и даже недавнего прошлого

//Наука

В США раскритиковали робота "Федора"

В США раскритиковали робота "Федора"

Роботы помогут человечеству в освоении космоса, однако они никогда не смогут полностью заменить людей. Так считает бывший астронавт NASA Скотт Келли, более года проживший на МКС.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара

Глава Банка Англии Марк Карни заявил, что зависимость мира от доллара США как резервной валюты сопряжена с крайним риском и предложил выбрать альтернативой новую электронную валюту.

//Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни

Актриса Анастасия Заворотнюк в ближайшее время публично расскажет о своей болезни. Концертный директор актрисы Стас Христов рассказал, что сейчас он ведет переговоры с одним из ведущих телеканалов.

//Экономика

Россияне перешли на жёсткий режим питания

Россияне перешли на жёсткий режим питания

Из-за стремительного падения доходов россиян, потребление продуктов уменьшилось. За последние шесть лет люди стали меньше употреблять фруктов, молочных продуктов и рыбы. В то же время объём потребления сахара и мяса увеличился.

//Шоу-бизнес

Канделаки рассказала, что временами ей снятся провокационные сны

Канделаки рассказала, что временами ей снятся провокационные сны

Тина Канделаки на своей страничке в социальной сети Instagram призналась, что иногда ей снятся кошмары. Недавно во время отдыха на греческом побережье известной телеведущей приснился страшный сон.

//Новости партнеров

//Общество

Зеленский признался, что утренние смс ему присылает не жена

Зеленский признался, что утренние смс ему присылает не жена

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с чего у него начинается утро. Признание прозвучало во время праздничных мероприятий, посвященных независимости государства.

//Культура

Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Умер народный артист России Виталий Логвиновский

Народный артист России Виталий Логвиновский 22 августа скончался в Калуге. Актеру было 78 лет. Калужские коллеги называют Логвиновского большим актером и замечательным человеком.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Анна Михалкова призналась, что заставило ее похудеть

Анна Михалкова призналась, что заставило ее похудеть

45-летняя актриса и многодетная мама Анна Михалкова призналась, что заставило ее похудеть. Пользователи сети восхищаются, как она из "пышечки" превратилась в стройняшку и постоянно делают ей комплименты.

//Шоу-бизнес

Актриса Марина Александрова показала фото своих лучших подруг - мамы и дочки

Актриса Марина Александрова показала фото своих лучших подруг - мамы и дочки

Актриса Марина Александрова не часто балует своих поклонников личными фотографиями и снимками своих близких людей. На странице Александровой в Instagram появилось одно из редких семейных фото.

//Общество

В подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматики по мужчине-должнику и его дочери

В подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматики по мужчине-должнику и его дочери

В городе Красногорске Московской области коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по мужчине, задолжавшему выплату кредита в банке, и его 9-летней дочери.

//Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках и опубликовал их перечень

Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках и опубликовал их перечень

Роспотребнадзор напомнил родителям школьников о необходимых для детей прививках. На сайте ведомства опубликован полный список прививок, которые медики рекомендуют сделать детям перед поступлением в школу.

//Общество

С начала года Крым посетили 4,5 млн туристов

С начала года Крым посетили 4,5 млн туристов

Полуостров Крым принял 4,5 миллиона туристов с начала 2019 года. А август и сентябрь - отличной сезон, привлекающий множество людей благодаря огромному числу проводимых здесь мероприятий.

//Общество

Путин поздравил Кадырова с открытием в Чечне крупнейшей в Европе мечети

Путин поздравил Кадырова с открытием в Чечне крупнейшей в Европе мечети

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с 68-й годовщиной со дня рождения его отца, первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова и открытием в городе Шали крупнейшей в Европе мечети.

//Новости партнеров

//Общество

Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии шахтерам

Путин поручил проработать вопрос досрочной пенсии шахтерам

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов, состоявшейся 22 августа 2019 года. Одно из поручений касается пенсионного обеспечения шахтеров.

//В мире

Китай нанёс США ответный удар в торговой войне

Китай нанёс США ответный удар в торговой войне

Китай вчера неожиданно объявил об ответных мерах в «торговой войне» против США. Как сообщает канал «Экономика цифровой эры», пошлинами в 15% будут обложены американские товары общей стоимостью в 75 млрд $ - сельхозпродукция, автомобили и нефть.

//Авиа, ж/д транспорт

В столичных аэропортах задержаны и отменены более 20 рейсов

В столичных аэропортах задержаны и отменены более 20 рейсов

В столичных аэропортах в субботу, 24 августа, задержаны ли отменены более двадцати рейсов. О том, что стало тому причиной, в пресс-службах воздушных гаваней пока не сообщают.

//Наука

Причину отмены стыковки "Союза" с роботом "Федор" на борту с МКС назвали в NASA: проблемы с системой на МКС

Причину отмены стыковки "Союза" с роботом "Федор" на борту с МКС назвали в NASA: проблемы с системой на МКС

Причину того, что космический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится робот "Федор", не смог пристыковаться к Международной космической станции (МКС), назвали в NASA.

//Экономика

Mastercard сообщила об утечке данных десятков тысяч клиентов

Mastercard сообщила об утечке данных десятков тысяч клиентов

Международная платежная система Mastercard сообщила о взломе базы данных и утечке информации клиентов из Бельгии и Германии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на регуляторов двух стран.

//В мире

Пошлины США на товары из Китая будут увеличены выше запланированного уровня

Пошлины США на товары из Китая будут увеличены выше запланированного уровня

Президент США Дональд Трамп заявил о новом повышении пошлин на товары из Китая. Американские пошлины на китайские товары будут увеличены выше запланированного уровня.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Опубликовано предсказание Тамары Глобы о России после Путина и новом президенте
2

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
3

На Украине придумали способ заставить Россию «пожалеть» о присоединении Крыма
4

Политолог раскрыл причину ненависти украинцев к присоединившемуся к России Крыму
5

Пятиэтажный дом частично обрушился в ХМАО

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры