Реформа электроэнергетики приведет через 6 лет к росту цен за электричество в 3-4 раза

Энергетики в предвкушении «золотого ливня». РАО «ЕЭС России» подготовило беспрецедентную по масштабам инвестиционную программу для отрасли. Глава монополии Анатолий Чубайс предлагает до 2020 г. вложить в элект­роэнергетику 423 млрд. долларов. Столь откровенно завышенные аппетиты могут привести к трех-­ четырехкратному росту цен на электроэнергию уже в ближайшие 6 лет. В день выхода газеты амбициозные планы энергетиков рассмотрит правительство.

Самый громкий проект

ПРОГРАММУ РАО «ЕЭС», с которой перед заседанием кабинета министров ознакомились «АН», иначе как революционной назвать нельзя. Настоящий ГОЭЛРО-­2. До 2020 года монополия предлагает ввести в строй новые энергоблоки суммарной мощностью 180 ГВт. Учитывая, что нынешняя мощность всех российских станций равна 211 ГВт, проект по масштабам сравним с созданием новой энергосистемы. Помимо этого РАО предлагает протянуть 56 тыс. км высоковольтных линий электропередач. На все потребуется 423 млрд. долл., из которых 250 млрд. долл. пойдет на строительство станций (генерации) и 173 млрд. долл. - на сети.

Монополия уже не первый раз удивляет профессиональное сообщество. После череды энергетических кризисов компания принялась активно составлять планы по строительству новых электростанций. Первую инвестиционную программу для ликвидации дефицита энергии РАО озвучило летом прошлого года. Начала с малого - пятилетняя программа предусматривала ввод новых блоков общей мощностью 21 ГВт. На все про все нужно было 80 млрд. долл. Уже тогда специалисты были удивлены масштабами стройки, но соглашались, что меры действительно необходимые.

А осенью были озвучены планы на более длительный период, до 2020 года, согласно которым в стране необходимо ввести 150 ГВт мощности. Экс­перты оценили затраты в 170 млрд. долл. Это стало самым громким инвестиционным проектом в прошлом году. Ни у одной компании, даже у «Газпрома», не было столь дорогой инвестпрограммы.

Но спустя четыре месяца РАО «ЕЭС» и этого показалось мало. Обе программы, и долгосрочная, и краткосрочная, были «скорректированы» в сторону повышения. На свет родилась астрономическая цифра в 423 млрд. долл. Для сравнения отметим, что на сегодняшний день вся энергетика России стоит 171 млрд. долл. А стоимость всех российских компаний чуть превышает 1000 млрд. долл.

Заплатит потребитель

ЭКСПЕРТ отдела исследований электроэнергетики Института проблем естественных монополий Владимир Дрогайкин считает запросы РАО завышенными почти в 2 раза. Компания исходила из прогнозов роста по­требления энергии на 4,1% в год, хотя реально они составят 2-3%. Во-первых, экономика вряд ли будет развиваться такими же темпами, как сейчас. Соответственно, окажется меньше спрос на электричество. «Во-вторых, с повышением тарифов предприятия и население начнут экономить энергию, что никак не учитывается в программе РАО», - добавляет аналитик ИК «Атон» Дмитрий Скрябин. По его мнению, стоимость программы завышена на 30-40%. Даже СССР, наращивая мускулы своей промышленности, вводил в строй максимум 9 ГВт энергомощностей в год. А РАО хочет, чтобы энергетики строили по 13 ГВт на протяжении 14 лет.

А что, собственно, плохого - жить в стране, в которой электроэнергии в избытке? На первый взгляд ничего. Но в программе смутно прописано, кто заплатит за это удовольствие. Когда реформа только начиналась, Чубайс обещал, что новые энергоблоки будут строиться в основном за счет денег, вырученных от продажи акций генерирующих компаний (по сути действующих электростанций). Для этого глава РАО «ЕЭС» в прошлом году выбил у правительства разрешение продавать акции энергокомпаний частным инвесторам. Теперь же выяснилось, что эти деньги - капля в море, они составят всего 12% от необходимого объема финансирования. А строиться все будет, как и прежде, за счет собственных средств компаний, которые формируются благодаря тарифам на электроэнергию, а также федерального бюджета и кредитов.

Иными словами, за избыток электроэнергии заплатит по­требитель: население и предприятия. Хотя А. Чубайс в своей программе обещает к 2020 году повышение цен в среднем с 90 копеек за киловатт-час до 180 копеек, эксперты считают параметры нереалистичными. «Скорее всего, уже через 6 лет цены вырастут в 3-4 раза», - говорит Дмитрий Скрябин. Не исключено, что РАО даже специально завышает данные по объемам инвестиций, чтобы правительство быстрее повышало тарифы.

Впрочем, никто не спорит, что в энергетику нужно вкладывать деньги. Но в разумных пределах. А получается, что в России есть отрасли, которым все дозволяется и оказывается всяческая поддержка, и есть все остальные - «падчерицы», которым уделяется внимание по остаточному прин­ципу. Скажем, чем менее важно сельское хозяйство? По данным Росстата, его вклад в ВВП - 8%, даже больше, чем у энергетиков с долей в 6,2%. Между тем, инвестиции в сельское хозяйство составляют порядка 5 млрд. долл. против 30 млрд. долл., которые ежегодно будет получать энергетика. При этом растущие цены на электроэнергию будут дополнительным бременем ложиться на российских производителей, уменьшая их конкурентоспособность.

Но кто сказал, что безопасность продовольственная менее значима, чем энергетическая?

Аппетиты монополий: денег много не бывает

СРЕДИ монополий стало хорошим тоном составление масштабных инвестиционных программ. На этой неделе озвучил схему развития «Газпром». Он посчитал, что ему нужно до 2030 года 343-420 млрд. долл. Чуть ранее озвучили свои аппетиты «Российские железные дороги», которым в ближайшие четверть века потребуется около 380 млрд. долл. «В стране чересчур много денег, и компании решили, что пришло время их использовать, - объясняет активность монополий директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Конечно, отрасли капиталоемкие и долгое время испытывали нехватку в инвестициях. Однако отсутствие контроля за обоснованностью расходов делает их программы чрезвычайно раздутыми».