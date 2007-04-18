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Вершину взяли, но ненадолго

№ 16(50) от 19.04.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]

 В ПРОШЛУЮ пятницу российские инвесторы праздновали победу - индекс РТС достиг 2000 пунктов. Однако во вторник рынок не удержался на достигнутой высоте и упал до 1990,5 пункта (­0,9%).

 Причиной падения стало негативное влияние европейских и азиатских фондовых индексов, а также небольшое снижение цен на нефть. Впрочем, по словам экспертов, это закономерное развитие событий - акции не могут расти непрерывно, для дальнейшего движения вверх им нужно «отдохнуть».

 Аналитики вспоминают, что, когда индекс РТС в первый раз покорил отметку в 1000 пунктов, сразу закрепиться на этом уровне ему не удалось. После этого он упал на 16%. Некоторые эксперты считают, что и в этот раз может повториться похожий сценарий.

 Поводами для беспокойства остаются нефтяные цены и неблагоприятная ситуация в экономике США. Правда, они могут быть нивелированы внутрироссийскими позитивными новостями - хорошими корпоративными отчетами и большим количеством свободных денег.

 В долгосрочном плане аналитики настроены оптимистично. Например, на этой неделе инвестиционный банк UBS повысил ожидаемый в конце 2007 года уровень индекса РТС с 2250 до 2400 пунктов. Фаворитами аналитиков среди акций российских компаний являются бумаги Сбербанка, «Норильского никеля», РАО «ЕЭС России».

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