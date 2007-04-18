Тв ждет цифровая революция

Российское телевидение ожидает революция. ТВ готовится перейти на цифровое вещание, которое повысит качество картинки в несколько раз. На прошлой неделе Мининформсвязи утвердило стандарты цифрового телевидения. С новой эпохой искажения и плохой прием уйдут в прошлое. А в дополнение к трем федеральным каналам добавятся десятки новых. Однако смогут ли миллионы старых телевизоров принимать цифровой сигнал? Исчезнет ли прежний, аналоговый, эфир? Не станет ли телевидение платным? На какую дату назначен «час икс»? Об этом наш разговор с заместителем генди­ректора ФГУП «Россий­ская ­телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) Святославом ­Буняевым.

Информационное неравенство

– Зачем вообще нужно цифровое вещание? Ради качественной «картинки»?

– Качество будет лучше, но смысл не в этом. Отличного качества можно достичь и в аналоговом вещании. Главная цель перехода на цифровой эфир – резкое расширение числа телеканалов. В нашей стране это особенно важно. По статистике, в среднем по стране жители России принимают всего три эфирных телеканала. Это в начале XXI века! На языке резолюций ООН это называется информационное неравенство.

– Почему так происходит?

– Сложности рельефа, нехватка гражданских частот. На значительной территории страны возможности вещания ограничены. Вдобавок телевизионщикам не выгодно вкладывать деньги в развитие вещания в населенных пунктах, где проживают менее 200 тыс. человек. По их мнению, расходы на это не компенсируются за счет рекламы. А при переходе на цифровое вещание на одной частоте можно передавать уже от 6 до 12 каналов. Значит, в каком-нибудь глухом селе, где принималось всего два канала, их станет 10–30. Уже лучше. «Цифровых» частот может быть от 2 до 12. Следовательно, число эфирных каналов можно довести до сотни.

– В новостях мелькают разные сроки перехода российского телеэфира на «цифру». Диапазон – от 2009 до 2017 года. Так какая дата точная?

– Точной даты пока нет. Программа перехода России на цифровое вещание еще не принята. Те, кто называет сроки, берут их с потолка. При этом все необходимое для быстрого перехода на «цифру» в стране уже есть. Это можно осуществить за 4–5 лет. Антенны, сети – все это уже есть.

– Что же мешает начать прямо сейчас?

– Чтобы запустить цифру, нужен утвержденный правительством план перехода на «цифру». Но дебаты продолжаются. В Минсвязи полагают, что цифровое вещание должны внедрять операторы связи. Каждый сам строит инфраструктуру, раздает собственные приставки и т.д. Мы же считаем, что в стране, у которой 89 субъектов федерации, которая разделена на 8 часовых поясов, эту задачу можно решить только на основе единой государ­ственной сети.

– Как только Россия перейдет на «цифру», в тот же момент отключат прежнее аналоговое вещание?

– Какое-то время они будут сосущест­вовать в эфире. Нужен период «плавного» перехода, после которого «аналог» отключат. По моей оценке, переходный период займет от года до трех. В маленьких населенных пунктах отключение произойдет быстрее. Главный принцип: цифровое вещание должно пойти от деревни к городу, а не наоборот. В крупных городах уже есть от 10 до 15 каналов. Там выигрыш от «цифры» будет не столь заметен.

– Экспериментальное цифровое вещание в России уже работает?

– Оно развернуто одной из частных компаний в Москве и в Питере. Эфирная «цифра» есть в Мордовии. Наша сеть апробировала такие решения в Самар­ской области и Татарстане. Сейчас обобщаются полученные результаты.

– Когда эфир станет цифровым, десятки миллионов старых телевизоров окажутся бесполезны: в них нет цифровых тюнеров. Как быть?

– Есть два варианта. Либо купить цифровой телевизор, который стоит немалых денег, либо – цифровую приставку к телевизору. Практика показала, что первый вариант маловероятен. Так пытались сделать в США. В 1997 году населению объявили: через пять лет мы полностью переходим на цифровое вещание, будьте любезны обзавестись подходящими приемниками. И что? К 2005 году цифровые телевизоры купили всего 2% американцев. Теперь каждой американской семье правительство компенсирует затраты на покупку адаптера. Они пришли все к той же схеме бесплатной раздачи приставок.

С приходом цифрового ТВ даже в глухом селе жители смогут смотреть 10–30 каналов.

– Покупка приставки – это дополнительные расходы. Вы – автор идеи бесплатной раздачи таких приставок населению. Поддержало ли вас правительство?

– У нас нет другого выхода. В противном случае мы никогда не сможем перейти на полномасштабное цифровое вещание. В Конституции сказано, что граждане имеют право на бесплатный доступ к информации. Если хотя бы 1% населения не сможет принимать телевизионный цифровой сигнал, мы не имеем права отключать прежнее аналоговое вещание. Но поддержка одновременно двух сетей вещания потребует колоссальных затрат и со стороны государст­ва, и от телеканалов. На это никто не пойдет.

– Сколько адаптеров может быть роздано в России?

– Если считать по количеству семей, порядка 50 миллионов.

– Что представляет собой российская цифровая приставка?

– Мы разработали экономичный вариант приставки. Себестоимость – до 1000 рублей. Условное название – «вариант для пенсионера, живущего в деревне». На коробке нет ни индикаторов, ни кнопок настройки. Все сделано так, чтобы пользоваться ей было как можно проще. Включил в обычный телевизор, нажал одну кнопку, и у тебя работает цифровое вещание. Неважно, какой именно у вас телевизор, пусть даже совсем старый, черно-белый. Телекартинка все равно появится.

– По некоторым оценкам, раздача этих коробок обойдется бюджету почти в пятьдесять миллиардов рублей. Не высока ли цена?

– Для государства «бесплатная выдача» вполне может стать эффективным инвестиционным проектом. Деньги в бюджет вернутся за счет дополнительных услуг.

– Говорят, что цифровое ТВ будет платным. Называлась даже цена месячной подписки – 100–150 рублей. Это так?

– Ни в коем случае. Бесплатные каналы останутся обязательно.

– Понятно, что в список бесплатных каналов, скорее всего, попадут «Первый», РТР, НТВ, «Культура» и «Спорт». Но, например, СТС и Рен ТВ могут стать платными? – Пока говорить об этом рано. Во­круг того, какие именно каналы попадут в список бесплатных, идет большая дискуссия. Сейчас этот вопрос решается на правительственной комиссии под руководством Дмитрия Медведева. Главное – люди получат выбор. Приставка может принимать 500 каналов. Очевидно, что, наряду с бесплатным телевидением, появится и то, которое будет работать по подписке. По моим расчетам, месячная подписка на пакет из нескольких десятков дополнительных каналов действительно может стоить 100–150 рублей. Но это – дополнительная услуга, а не обязательный платеж.

Битва за аудиторию

– Крупным телеканалам «цифра» не очень-то и нужна. Почему?

– После перехода в цифровой формат все каналы, которые будут включены в цифровой пакет, получат одинаковую «зону охвата». Это полностью изменит ситуацию на рекламном рынке. Чем в первую очередь сильны крупные телеканалы? Охватом аудитории. Например, Первый канал своим вещанием покрывает практически всю территорию страны. РТР уступает ему один процент. Значительно меньше – НТВ. А остальные есть только в отдельных регионах. А ведь охват аудитории напрямую определяет рекламные доходы.

– Не они ли тормозят «цифровизацию» эфира?

– Мне трудно комментировать такие предположения. Честно говоря, особого противодействия со стороны телеканалов не чувствуется. Скажу так: и телеканалы, и телерадиосеть ожидают решений со стороны правительства.

– А почему вы не согласны с позицией Минсвязи, настаивающей, чтобы новое ТВ внедряли сами операторы?

– Зачем отказываться от уникальной инфраструктуры, которую мы создавали в советское время? Система доставки радио и телевидения у нас налажена даже на территориях с вечной мерзлотой. Я был в Японии, там нет ничего подобного. И в США нет. А у нас есть. И нам удалось это сохранить. 5 лет назад указом президента В. Путина все вещательные центры в стране были объединены в одну государственную компанию. Это и есть Российская телерадиосеть.

– Не возник ли в результате очередной государственный монополист?

– Речь идет только о строительстве сети доставки сигнала. Рынок – в содержании каналов. Возьмем аналогию с железной дорогой. Мы – это рельсы. А вот вагоны, которые по ним ходят, могут быть частные, государственные, какие угодно. Конкурируют перевозчики, а не владельцы путей.

Кому придет в голову тянуть пять разных железнодорожных веток между Москвой и Питером?

Мы призываем телекомпании сосредоточиться на создании интересных программ. Сеть останется государственной, а конкурировать будет наполнение эфира.