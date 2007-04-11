У АвтоВАЗа опять проблемы

Будущее АвтоВАЗа вновь оказалось под угрозой. Новая модель, на которую делало ставку руководство компании, получилась на 20% дороже, чем предполагалось.

Продажи АвтоВАЗа стагнируют. В 2006 году они сократились на 23 тыс. машин. В то время как российский рынок легковых автомобилей увеличился на 20%, перешагнув отметку в 2 млн. машин. «Лады» без особого сопротивления сдают позиции недорогим иномаркам российской сборки.

Понимая, что перспективы компании выглядят неважно, руководство АвтоВАЗа нашло в декабре прошлого года зарубежного партнера. Им стала канад­ская Magna. В первом квартале 2007 года Magna должна была представить проект новой модели класса С, которая и станет опорной моделью АвтоВАЗа в будущем и поможет удержать рынок.

Однако, по предварительным данным, цена преемника «десятки» оказалось не такой уж низкой: 12–15 тыс. долл. за авто. Канадские инженеры сделали упор не на дешевизну авто, а на безопасность. По этому параметру машина должна получить высшую отметку по методике NCAP – «пять звезд».

Чтобы добиться такого уровня безопасности, в автомобиле придется увеличить количество импортных деталей. Причем в техническом проекте заложены комплектующие производства самой Magna, которые считаются одними из самых дорогих на рынке. В результате цена машины подскочила на 2–3 тыс. долларов.

Для АвтоВАЗа это плохая новость. Уже сейчас «десятки» и «Калины» стоят дороже самых дешевых иномарок. Renault Logan продается от 9,5 тыс. долларов, Chevrolet Lanos – от 9,4 тыс. долларов. К 2010 году Volkswagen, Nissan и Toyota обещают представить в России модели стоимостью до 10 тыс. долларов. К тому же в процессе переговоров по вступлению в ВТО наша страна обязалась провести постепенное снижение пошлин на импортные машины. Это приведет к тому, что в ценовой сегмент 10–12 тыс. долларов плавно спустятся такие модели, как Kia Rio и Hyundai Accent.

Вдобавок в ближайшие годы усилится давление со стороны китайских автопроизводителей.

Тем не менее работы над преемником «десятки» продолжаются. Проект, скорее всего, будет переработан с целью удешевления.