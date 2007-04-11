Копеечные акции

Началось третье «народное» IPO. С понедельника желающие получили возможность приобрести акции государственного Внешторгбанка. Для покупки достаточно иметь 30 000 рублей. Эксперты считают новоиспеченные акции неплохой инвестицией, которая может принести доход порядка 30% годовых. Уже сейчас за акциями выстраиваются очереди.

ВПЕРВЫЕ россияне столкнулись с понятием IPO (в переводе с английского - «первичное размещение») прошлым летом, когда на биржу выводила акции нефтяная компания «Роснефть». Тогда акционерами стали 115 тыс. россиян, потративших на бумаги «Роснефти» 20 млрд. рублей. А в феврале этого года провел дополнительное размещение акций, в том числе и среди населения, Сбербанк. Его акционерами захотели стать меньшее количество людей - 30 тыс. человек. Они выкупили акции на 13,7 млрд. рублей. Многих отпугнула чересчур высокая цена - 89 000 руб. за акцию.

И вот сейчас Внешторгбанк (ВТБ). Заявки на покупку его акций принимаются с 9 апреля по 7 мая во всех отделениях банка ВТБ-­24 - дочерней структуры ВТБ, продвигающей розничные продукты. По словам президента ВТБ Андрея Костина, граждан, пожелавших стать акционерами, будут обслуживать без выходных и праздничных дней более чем в 100 городах России.

Пока ВТБ почти на 100% - государственный. В ходе IPO планируется разместить 1,7 ­трлн. акций номина­лом 1 копейка, что составляет 24,97%. Тем не менее и после этого государство сохранит полный контроль над банком - в его руках останется 75% плюс 1 акция.

В очередь

ПЕРВЫЙ же день подачи заявок вызвал среди россиян ажиотаж. Как рассказали «АН» в одном из отделений ВТБ-­24, «желающих очень много», очередь «часа на два» образовалась с самого утра. Хотя процедура оформления довольно проста. Необходимо предъявить паспорт, заполнить заявку, указав сумму, на которую вы готовы приобрести бумаги, и отдать деньги в кассу. На все про все уходит около 10-20 минут.

Несмотря на то что акции будут иметь номинал 1 копейку, будущим акционерам не стоит заблуждаться, что достанутся они им так же дешево. По прогнозам аналитика ИК «Финам» Ольги Беленькой, ВТБ продаст бумаги по цене из диапазона 7,5-10 коп. за акцию. «Цены основаны на оценке справедливой стоимости банка, которая составляет порядка 27 млрд. долл.», - говорит аналитик. Официально же ценовой коридор банк объявит 26 апреля. А цена размещения - собственно та, по которой инвесторы получат акции, - станет, известна 11 мая.

Отметим также, что банк не принимает заявки на совсем мелкие суммы. Минимальный размер покупки составляет 30 тыс. рублей.

Когда покупать

ЭКСПЕРТЫ считают акции Внешторгбанка весьма перспективными. Во-первых, весь финансовый сектор бурно развивается, что непосредственно отражается на прибылях банков и на их акциях. Во-вторых, ВТБ и так эффективный банк, чья прибыль в прош­лом году составила 29 млрд. рублей. А получив от продажи акций крупный капитал, ВТБ сможет существенно нарастить розничное и ипотечное кредитование, больше выдавать ссуд предприятиям, увеличить свое участие в национальных проектах, говорит Ольга Беленькая. По­этому развиваться он будет быстрее рынка. По словам аналитика ИК «Метрополь» Александра Швецова, до конца года акции ВТБ способны подорожать на 30%.

Интерес к акциям ВТБ есть у населения уже сейчас. Как выяснил социологический центр «Ромир Мониторинг», около 80 тыс. российских семей готовы заплатить за бумаги банка более 30 тыс. рублей.

Единственный вопрос: когда покупать? Во время IPO или после, когда акции попадут в открытую продажу на биржу. Например, Ольга Беленькая из «Финама» советует брать во время размещения. Ведь после акции могут пойти вверх, и вскочить в вагон инвестор просто не успеет. Правда, аналитик отмечает, что бурный рост вряд ли произойдет, более вероятно плавное повышение.

С такой позицией согласны не все. Александр Швецов из «Метрополя», наоборот, считает, что частным инвесторам лучше купить бумаги на бирже. Например, бумаги «Роснефти» после IPO пару месяцев колебались возле цены размещения. И их можно было купить на несколько процентов дешевле.

Комиссии за покупку и хранение

МНОГИЕ не знают, что за покупку акций и их хранение банки начисляют комиссии. Например, Сбербанк берет за хранение акций «Роснефти» 0,08% от стоимости пакета, но минимум 600 руб. в год. Еще 0,24% от суммы сделки придется заплатить, если вы решите продать эти бумаги.

В случае с ВТБ комиссии будут сведены к минимуму. Открытие текущего счета и счета в депозитарии, необходимое при оформлении заявки, производится бесплатно. В дальнейшем акции поступят на брокерский счет. Там есть несколько тарифов. Для консервативных людей, нечасто совершающих сделки, подойдет вариант «Инвестор», при котором с вас будет взиматься 0,08% от суммы покупки или продажи. Для спекулянтов - тариф «Финансист»: здесь комиссия меньше - 0,05% от суммы сделки, но зато есть постоянная плата - 150 долл. в месяц. Ну а для мегаворотил - тариф «VIP»: 800 долл. в месяц без всяких процентов от сделки. При любом тарифе можно через Интернет самому продавать и докупать акции.

Стоимость обслуживания депозитария, где хранятся акции, первые три месяца будет бесплатной, затем - 5 долл. в месяц.