Копеечные акции
Внешторгбанк готов продавать акции населению за копейки
№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Алексей КРАШАКОВ ]
Началось третье «народное» IPO. С понедельника желающие получили возможность приобрести акции государственного Внешторгбанка. Для покупки достаточно иметь 30 000 рублей. Эксперты считают новоиспеченные акции неплохой инвестицией, которая может принести доход порядка 30% годовых. Уже сейчас за акциями выстраиваются очереди.
ВПЕРВЫЕ россияне столкнулись с понятием IPO (в переводе с английского - «первичное размещение») прошлым летом, когда на биржу выводила акции нефтяная компания «Роснефть». Тогда акционерами стали 115 тыс. россиян, потративших на бумаги «Роснефти» 20 млрд. рублей. А в феврале этого года провел дополнительное размещение акций, в том числе и среди населения, Сбербанк. Его акционерами захотели стать меньшее количество людей - 30 тыс. человек. Они выкупили акции на 13,7 млрд. рублей. Многих отпугнула чересчур высокая цена - 89 000 руб. за акцию.
И вот сейчас Внешторгбанк (ВТБ). Заявки на покупку его акций принимаются с 9 апреля по 7 мая во всех отделениях банка
Пока ВТБ почти на 100% - государственный. В ходе IPO планируется разместить 1,7 трлн. акций номиналом 1 копейка, что составляет 24,97%. Тем не менее и после этого государство сохранит полный контроль над банком - в его руках останется 75% плюс 1 акция.
В очередь
ПЕРВЫЙ же день подачи заявок вызвал среди россиян ажиотаж. Как рассказали «АН» в одном из отделений
Несмотря на то что акции будут иметь номинал 1 копейку, будущим акционерам не стоит заблуждаться, что достанутся они им так же дешево. По прогнозам аналитика ИК «Финам» Ольги Беленькой, ВТБ продаст бумаги по цене из диапазона
Отметим также, что банк не принимает заявки на совсем мелкие суммы. Минимальный размер покупки составляет 30 тыс. рублей.
Когда покупать
ЭКСПЕРТЫ считают акции Внешторгбанка весьма перспективными.
Интерес к акциям ВТБ есть у населения уже сейчас. Как выяснил социологический центр «Ромир Мониторинг», около 80 тыс. российских семей готовы заплатить за бумаги банка более 30 тыс. рублей.
Единственный вопрос: когда покупать? Во время IPO или после, когда акции попадут в открытую продажу на биржу. Например, Ольга Беленькая из «Финама» советует брать во время размещения. Ведь после акции могут пойти вверх, и вскочить в вагон инвестор просто не успеет. Правда, аналитик отмечает, что бурный рост вряд ли произойдет, более вероятно плавное повышение.
С такой позицией согласны не все. Александр Швецов из «Метрополя», наоборот, считает, что частным инвесторам лучше купить бумаги на бирже. Например, бумаги «Роснефти» после IPO пару месяцев колебались возле цены размещения. И их можно было купить на несколько процентов дешевле.
Комиссии за покупку и хранение
МНОГИЕ не знают, что за покупку акций и их хранение банки начисляют комиссии. Например, Сбербанк берет за хранение акций «Роснефти» 0,08% от стоимости пакета, но минимум 600 руб. в год. Еще 0,24% от суммы сделки придется заплатить, если вы решите продать эти бумаги.
В случае с ВТБ комиссии будут сведены к минимуму. Открытие текущего счета и счета в депозитарии, необходимое при оформлении заявки, производится бесплатно. В дальнейшем акции поступят на брокерский счет. Там есть несколько тарифов. Для консервативных людей, нечасто совершающих сделки, подойдет вариант «Инвестор», при котором с вас будет взиматься 0,08% от суммы покупки или продажи. Для спекулянтов - тариф «Финансист»: здесь комиссия меньше - 0,05% от суммы сделки, но зато есть постоянная плата - 150 долл. в месяц. Ну а для мегаворотил - тариф «VIP»: 800 долл. в месяц без всяких процентов от сделки. При любом тарифе можно через Интернет самому продавать и докупать акции.
Стоимость обслуживания депозитария, где хранятся акции, первые три месяца будет бесплатной, затем - 5 долл. в месяц.
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