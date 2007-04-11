2000 не за горами

Инвесторы полны оптимизма. Во вторник индекс РТС поставил новый рекорд, поднявшись до 1977,33 пункта. Аналитики предсказывают, что высота в 2000 пунктов будет взята в ближайшие дни.

ЗАСТРЕЛЬЩИКАМИ роста уже не первый день выступают акции банковского сектора, металлургии и электроэнергетики. «Норильский никель» (+2,24%) дорожает вслед за ценами на никель, которые сейчас находятся на невероятно высоких уровнях, а спрос на металл все возрастает. В банковском секторе инвесторов подогревает предстоящее размещение акций ВТБ. На этом фоне акции Сбербанка перешагнули рубеж в 100 тысяч рублей за бумагу, прибавив 1,26%. И традиционный любимчик инвесторов - РАО «ЕЭС» (+1,31%). Реструктуризация электроэнергетики идет полным ходом.

Отстают от рынка лишь нефтегазовые бумаги. Причина - снижение цен на нефть после стабилизации ситуации вокруг Ирана.

Эксперты утверждают, что пока нефтянка не подключится к общему росту, преодолеть отметку в 2000 пунктов по индексу РТС рынок не сможет. А аналитики Альфа­-Банка даже считают, что рынок может вернуться в диапазон 1900-1950 пунктов.

Тем не менее в среду к полудню индекс РТС дорос до 1987 пунктов.