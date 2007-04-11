Цена свободной торговли

Вступление в ВТО приведет к росту российской экономики на 3%. А само это событие случится в конце года, пообещал министр экономического развития и торговли Герман Греф.

Понедельник российские власти совместно с деловой элитой обсуждали последствия вступления в ВТО. Впервые был озвучен полный список условий, на которых Россия примет членство в организации.

Выгода для нашей экономики будет больше, чем потери. Правда, разница получится отнюдь не колоссальная. По оценкам экспертов Всемирного банка и Высшей школы экономики, вступление России в ВТО в краткосрочной перспективе принесет 20 млрд. долл., в долгосрочной перспективе – 80 млрд.

По словам Германа Грефа, даже уязвимые отечественные отрасли не должны сильно пострадать, поскольку они будут по-прежнему защищаться торговыми барьерами. Сейчас усредненный уровень таможенных пошлин – 12,2%, после вступления он уменьшится до 11,5%. На сельхоз­продукцию они в течение 5 лет упадут на 3%. «Сельское хозяйство и текстиль – не отдадим. Я был в Ивановской области. Там не боятся вступления в ВТО. Если ввозить товары по правилам, без серого и черного импорта, наши производители текстиля вполне конкурентоспособны», – заявил президент РСПП Александр Шохин.

При вступлении в ВТО у предпринимателей появится возможность ссылаться в российских судах на нормы ВТО

Для многих товаров будет действовать особый режим. Например, по мясу. Россия ограничивает поставки из-за рубежа и устанавливает доли для каждой страны. Режим квот сохранится по 2009 год включительно, после чего мы можем оставить все как есть либо ввести взамен пошлины.

Как отмечают социологи, доля жителей России, поддерживающих вступление в ВТО, достигла 60%. Правда, многие пока не знают, что это им даст. «80% руководителей российских предприятий очень слабо представляют, что такое ВТО и как работают его механизмы», – говорит глава «Северстали» Алексей Мордашов. А между тем предприниматели получают доступ к механизмам урегулирования торговых споров, в частности к антидемпинговому трибуналу. Кроме того, появится возможность даже в российских судах ссылаться на нормы ВТО.