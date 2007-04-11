Интриги «голубого» картеля
Создать газовую ОПЕК не получится. Но Россия может выгодно разыграть эту карту
№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Алексей КРАШАКОВ ]
На этой неделе лихо плелись интриги вокруг создания газовой ОПЕК. В понедельник в Катаре состоялся Форум стран - экспортеров газа. Предполагалось, что в респектабельном отеле
Как видно, идея газовой ОПЕК еще долго будет держать в напряжении энергетический рынок. Реально ли создать картель, нужно ли в нем участвовать России, «АН» расспросили директора Центра энергетических исследований, академика РАН Нодари СИМОНИЯ.
ОРГАНИЗАЦИЮ создать можно. Но вопрос в том, насколько она нужна и действенна. Нельзя сравнивать нефтяной и газовый картели. Потому что нефть, как товар, принципиально отличается от газа. «Черное золото» транспортируется в основном танкерами, которые могут доставить его в любую точку мира. Поэтому она является глобальным продуктом и торгуется на многих биржах. Пока танкер находится в пути, нефть перепродается десятки раз. С газом дело другое - это на 90% региональный товар. 74% потребляемого в мире газа доставляется потребителям по трубопроводам. Куда протянуты трубы, там он и продается.
Газовые рынки замкнуты на себя. Возьмем Северную Америку. Основной поставщик там - Канада, которая снабжает «голубым топливом» США и Мексику. Такая же картина в Европе. В основном она потребляет трубный газ, треть которого поступает из России. В 2005 году европейцы потребили 533 млрд. кубометров трубного газа, из них российские - 151 млрд. кубометров.
Некоторые говорят, что проблему решит сжиженный газ. При охлаждении «голубого топлива» до минус 160 градусов оно переходит в жидкое состояние, уменьшаясь в объеме в 600 раз. Оно не привязано к трубопроводам, его можно транспортировать по морю специальными газгольдерными танкерами. Мол, это сделает «голубое топливо» глобальным товаром. Может быть. Но случится это не раньше чем через
Чтобы получить сжиженный газ, нужно построить завод, который будет его сжижать. Затем закупить или арендовать специальные газгольдерные танкеры. Это не обычные судна, в которых возят нефть и которые можно помыть, почистить и везти хоть зерно. Это целые заводики, оснащенные оборудованием для охлаждения. Наконец - в пункте доставки должен быть завод по регазификации. Все это дорогое удовольствие.
Отсюда и главная проблема таких проектов - финансирование. После того как посчитаны затраты на инфраструктуру, идут в банк за кредитом. Но банк денег не даст, пока не увидит контракты с потребителями на покупку газа. А какие могут быть контракты, если вы собираетесь продавать газ на бирже?
Поэтому практически все «голубое топливо» продается по долгосрочным контрактам, в том числе и сжиженное. Только
Европа под предлогом того, что это мешает конкуренции, долго воевала с «Газпромом» против долгосрочных контрактов. Однако когда европейцы почувствовали, что собственные запасы у них истощаются, то быстро поменяли риторику. Англия была самой либеральной страной, первой осуществившей либерализацию рынка газа. Она имела свой газ и могла либеральничать. Но как только в 2005 году выяснилось, что страна стала
Нужно ли вступать в картель России? Нет. Мы главный игрок на газовом рынке, обладающий четвертью мировых запасов газа. Зачем нам квотами связывать себе руки? Тем более что командовать в этой организации мы не сможем. Картелем будут заправлять страны, у которых есть возможность производить сжиженный газ и которые могут резко нарастить его производство. Это Катар, Алжир, Ливия, Египет, Тринидад и Тобаго. У России пока весь газ транспортируется по трубам, а сжиженный пойдет с Сахалина только в 2008 или 2009 году.
Разговоры о создании газового картеля, скорее, надо рассматривать как тактический ход в ответ на давление Евросоюза и США. Можно поиграть, заверяя, что вступать в газовую ОПЕК мы не собираемся, как это сделал Христенко.
Стоит отметить, что в сложившейся ситуации виноваты сами европейцы. Предъявляя нам огромное количество претензий по газовым вопросам, они подталкивают нас на участие в разных коалициях. К чему, например, призывает комиссар по энергетике Евросоюза? К созданию единого фронта европейских стран. Против России. Вопреки экономической целесообразности. В ответ Россия намекнула, что, если нас будут выдавливать, мы пойдем в Китай и другие страны Азии.
Тем временем Россия ни в коем случае не должна замыкаться сама на себе. Нам необходимо развивать сотрудничество с главными поставщиками газа. Как Норвегия, которая добывает газ и нефть в Алжире и других странах мира. Так же надо поступать и России, наращивая присутствие и увеличивая количество проектов в странах - экспортерах газа.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес