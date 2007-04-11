Интриги «голубого» картеля

На этой неделе лихо плелись интриги вокруг создания газовой ОПЕК. В понедельник в Катаре состоялся Форум стран - экспортеров газа. Предполагалось, что в респектабельном отеле «Ритц-Карлтон» 16 государств заключат соглашение о создании картеля. Однако этого не произошло. Министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко официально заявил, что такие документы подписываться не будут. Впрочем, не всех участников это удовлетворило. В частности, министры энергетики Боливии и Венесуэлы заявили о необходимости создания организации, регулирующей цены на газ. Пока участники форума договорились лишь о создании Координационного комитета.

Как видно, идея газовой ОПЕК еще долго будет держать в напряжении энергетический рынок. Реально ли создать картель, нужно ли в нем участвовать России, «АН» расспросили директора Центра энергетических исследований, академика РАН Нодари СИМОНИЯ.

ОРГАНИЗАЦИЮ создать можно. Но вопрос в том, насколько она нужна и действенна. Нельзя сравнивать нефтяной и газовый картели. Потому что нефть, как товар, прин­ципиально отличается от газа. «Черное золото» транспортируется в основном танкерами, которые могут доставить его в любую точку мира. Поэтому она является глобальным продуктом и торгуется на многих биржах. Пока танкер находится в пути, нефть перепродается десятки раз. С газом дело другое - это на 90% региональный товар. 74% потребляемого в мире газа доставляется потребителям по трубопроводам. Куда протянуты трубы, там он и продается.

Газовые рынки замкнуты на себя. Возьмем Северную Америку. Основной поставщик там - Канада, которая снабжает «голубым топливом» США и Мексику. Такая же картина в Европе. В основном она потребляет трубный газ, треть которого поступает из России. В 2005 году европейцы потребили 533 млрд. кубометров трубного газа, из них российские - 151 млрд. кубометров.

Некоторые говорят, что проблему решит сжиженный газ. При охлаждении «голубого топлива» до минус 160 градусов оно переходит в жидкое состояние, уменьшаясь в объеме в 600 раз. Оно не привязано к трубопроводам, его можно транспортировать по морю специальными газгольдерными танкерами. Мол, это сделает «голубое топливо» глобальным товаром. Может быть. Но случится это не раньше чем через 20-30 лет. Недостаток сжиженного газа в дороговизне. Он стоит минимум на 15-20% больше обычного, что при поставках в миллиарды кубометров выливается в гигантские суммы.

Чтобы получить сжиженный газ, нужно построить завод, который будет его сжижать. Затем закупить или арендовать специальные газгольдерные танкеры. Это не обычные судна, в которых возят нефть и которые можно помыть, почистить и везти хоть зерно. Это целые заводики, оснащенные оборудованием для охлаждения. Наконец - в пункте доставки должен быть завод по регазификации. Все это дорогое удовольствие.

Отсюда и главная проблема таких проектов - финансирование. После того как посчитаны затраты на инфраструктуру, идут в банк за кредитом. Но банк денег не даст, пока не увидит контракты с потребителями на покупку газа. А какие могут быть контракты, если вы собираетесь продавать газ на бирже?

Поэтому практически все «голубое топливо» продается по долгосрочным контрактам, в том числе и сжиженное. Только 5-8% газа реализовывается через биржу.

Европа под предлогом того, что это мешает конкуренции, долго воевала с «Газпромом» против долгосрочных контрактов. Однако когда европейцы почувствовали, что собственные запасы у них истощаются, то быстро поменяли риторику. Англия была самой либеральной страной, первой осуществившей либерализацию рынка газа. Она имела свой газ и могла либеральничать. Но как только в 2005 году выяснилось, что страна стала нетто-импортером газа (­импорт «голубого топлива» превысил экспорт), то тут же стала заключать 20­ и 25­летние контракты по всему миру. Какой же тогда смысл в газовой ОПЕК, если цена зафиксирована на 20-25 лет?

Нужно ли вступать в картель России? Нет. Мы главный игрок на газовом рынке, обладающий четвертью мировых запасов газа. Зачем нам квотами связывать себе руки? Тем более что командовать в этой организации мы не сможем. Картелем будут заправлять страны, у которых есть возможность производить сжиженный газ и которые могут резко нарастить его производство. Это Катар, Алжир, Ливия, Египет, Тринидад и Тобаго. У России пока весь газ транспортируется по трубам, а сжиженный пойдет с Сахалина только в 2008 или 2009 году.

Разговоры о создании газового картеля, скорее, надо рассматривать как тактический ход в ответ на давление Евросоюза и США. Можно поиграть, заверяя, что вступать в газовую ОПЕК мы не собираемся, как это сделал Христенко.

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации виноваты сами европейцы. Предъявляя нам огромное количест­во претензий по газовым вопросам, они подталкивают нас на участие в разных коалициях. К чему, например, призывает комиссар по энергетике Евросоюза? К созданию единого фронта европейских стран. Против России. Вопреки экономической целесообразности. В ответ Россия намекнула, что, если нас будут выдавливать, мы пойдем в Китай и другие страны Азии.

Тем временем Россия ни в коем случае не должна замыкаться сама на себе. Нам необходимо развивать сотрудничест­во с главными поставщиками газа. Как Норвегия, которая добывает газ и нефть в Алжире и других странах мира. Так же надо поступать и России, наращивая присут­ствие и увеличивая количество проектов в странах - экспортерах газа.