Из черного списка – в тюрьму?

В столице невозможно нормально заправить автомобиль! От плохого топлива машины глохнут, ломаются и чадят. Неужели нет никакой управы на тех, кто наживается на торговле плохим бензином?

ОТВЕЧАЕТ Леонид Бочин, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы:

– К сожалению, на столичном топливном рынке хватает «паленого» бензина. В прошлом году инспекторы департамента проверили 227 АЗС, на 49 из них (21,6%) были выявлены пробы моторного топлива, не соответствующие московским экологическим требованиям. В нынешнем году проверено еще 80 АЗС, несоответствие проб выявлено на 15 из них.

Вынесено 9 постановлений на сумму 2 млн. 400 тыс. рублей. Сегодня мы можем штрафовать нарушителей всего лишь на 300 тыс. рублей (до марта 2006 г. эта сумма была еще меньше – 200 тыс. рублей). АЗС, торгующие некачественным топливом, попадают в «черный список», который распространяется через СМИ. Но эти меры, как показывает практика, проблемы не решают. Поэтому мы подготовили поправки в Административный и Уголовный кодексы РФ, радикально ужесточающие ответственность за продажу некачественного моторного топлива. Возможно, увеличение штрафа до 5 млн. руб. и введение уголовного преследования (преступникам будет предложено «отдохнуть» в «экологически чистых местах» до 5 лет) поможет справиться с ситуацией.

