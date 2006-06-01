Руб с точкой все же лучше, чем «у.е.»

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, на прошлой неделе Гос­ду­­­­­ма приняла в третьем чтении поправки в закон о Центральном банке. Как только поправки вступят в силу, главное финансовое учреждение страны должно будет придумать рублю собственный символ.

Каким именно будет знак, пока неизвестно. Однако уже существует более сотни вариантов: от причудливых закорючек до букв «Р» и «R». Впрочем, один из инициаторов поправки председатель Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников убежден, что «это должен быть лаконичный знак именно на основании буквы «Р». Его легко писать как от руки, так и набирать на компьютере». Другой популярный проект – буква «Ф». Она представляет собой зеркальное отображение двух букв «Р», понимаемых как «Рубль России». И кроме того, схожа с двуглавым гербом России.

«Наличие своего символа повысит узнаваемость рубля, его престиж. Ведь это один из брендов России, – говорит Павел Крашенинников. – Думаю, что после утверждения поправок Советом Федерации и Президентом Центробанк довольно быстро разработает знак рубля. И до конца года он будет утвержден».

Анекдот в тему

В СВЯЗИ с предложением использовать букву «Ф» для графического обозначения рубля, в Госдуму поступил новый проект — переименовать денежную единицу России в «фубль». Ведь как звучит — «три фубля»!