Чтобы не было безумно дорого

Отдых за границей – это в первую очередь крупные расходы. Поэтому вопрос, в чем же везти отпускные деньги, – один из самых актуальных для тех, кто отправляется в путешествие. «Аргументы i время» советуют:

…если у вас наличные, помните



БЕЗ декларации из России разрешено вывозить наличными не более 3 тыс. долларов. Суммы от 3 до 10 тыс. долл. нужно декларировать. А на сумму свыше 10 тыс. долл. требуется получить разрешение Центробанка. При обмене наличной валюты обязательно интересуйтесь, взимает ли банк комиссию: она может составлять от 5 до 15% от обмениваемой суммы.



…если у вас пластиковые карты, помните



ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ суммы безопаснее вести на пластиковой карте. Можно даже и на рублевой. Курс конвертации в евро, если вы едете в Европу, образуется из курса российского Центробанка плюс 0,6%. Еще 1% комиссии, но не менее 3 долл. за свои услуги возьмет европейский банк.

По пластиковым картам можно совершать покупки не только в магазинах, но и приобретать билеты на поезда, паромы, автобусы, бензин для арендованной машины. Некоторые отели при поселении просят предоставить им пластиковую карту как гарантию покрытия непредвиденных расходов.

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в Бразилии вам следует быть осторожным. Данные вашей карты могут быть недобросовестно использованы. Поэтому советуем, чтобы кассир производил операции с картой у вас на глазах.

В Хорватии наблюдается дефицит банкоматов. В Индонезии карту примут в дорогом отеле и фешенебельном ресторане, но на улице воспользоваться ею не удастся.



…если у вас чеки, помните



ПОМИМО карт можно использовать дорожные чеки систем American Express, Thomas Cook, CitiCorp или Visa. Во-первых, ими сложно воспользоваться ворам. Во-вторых, ограничений на вывоз денег по чекам на таможне нет. Чеки выдают номиналом от 10 до 1000 долл. или евро. За их использование покупатель платит комиссионные в размере 0,5 до 2% от суммы чека.