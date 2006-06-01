Визы не подорожают
№ 4(4) от 01.06.2006 [«Аргументы Недели », отдел экономики ]
СОГЛАСНО новому документу, который должен вступить в силу до конца года, решение о выдаче визы должно приниматься в течение 10 дней после подачи документов. В срочных случаях – за 3 дня.
Упрощение режима коснется не всех. Воспользоваться послаблениями смогут те, кто вынужден много путешествовать по долгу службы – это журналисты, спортсмены, актеры, ученые, деятели шоу-бизнеса. А также молодежь: студенты и школьники.
Зато для всех россиян будет решен вопрос со стоимостью визы. Как известно, с 1 января 2007 г. государства-члены ЕС увеличивают консульский сбор при выдаче шенгенских виз до 60 евро, чтобы компенсировать затраты на ввод чиповой биометрической системы. Однако, согласно подписанному договору, россиян подорожание не коснется.
С конца этого года вводится единый тариф на консульский сбор – 35 евро. В случае срочной выдачи визы (если документы подаются не более чем за трое суток до предполагаемой даты выезда) сбор составит 70 евро.
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