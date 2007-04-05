Казаки прогнали перекупщиков
№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Артур ИНДЖИЕВ, Ставрополье ]
Поэтому местные казаки решили не дожидаться помощи властей и сами открыли новый рынок. Сюда можно прийти и с одним мешком картошки, и с несколькими пучками зелени. Возведен новый павильон ветлаборатории, где всего за 20 рублей можно проверить качество продукции.
- Сейчас у нас все организовано четко, - говорит атаман казачьего отдела Невинномысска Владимир Кондратьев. - Если узнаем, что человек - перекупщик, то на нашем рынке больше торговать не будет.
Казачий рынок хоть и находится почти на окраине города, но люди в последнее время стараются приезжать за покупками именно сюда. «Мы делаем упор на ту продукцию, которая может реализовываться по низкой цене», - заявляет директор рынка Алла Алексеева. В результате мест на рынке уже не хватает. Недавно здесь началось строительство дополнительных рядов.
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