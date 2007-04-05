Казаки прогнали перекупщиков

В Невинномыске на Став­рополье на одном из местных рынков порядок навели не работники миграционной службы, а казаки. Сделали так оттого, что торговать своей продукцией мелким фермерам стало просто невозможно. Перекупщики заставляли сдавать овощи и мясо по бросовой цене. А чтобы арендовать место, на взятки уходило до 15 тысяч рублей в месяц. Чиновники разводили руками, поскольку рынки - частные.

Поэтому местные казаки решили не дожидаться помощи властей и сами открыли новый рынок. Сюда можно прийти и с одним мешком картошки, и с несколькими пучками зелени. Возведен новый павильон ветлаборатории, где всего за 20 рублей можно проверить качество продукции.

- Сейчас у нас все организовано четко, - говорит атаман казачьего отдела Невинномысска Владимир Кондратьев. - Если узнаем, что человек - перекупщик, то на нашем рынке больше торговать не будет.

Казачий рынок хоть и находится почти на окраине города, но люди в последнее время стараются приезжать за покупками именно сюда. «Мы делаем упор на ту продукцию, которая может реализовываться по низкой цене», - заявляет директор рынка Алла Алексеева. В результате мест на рынке уже не хватает. Недавно здесь началось строительство дополнительных рядов.