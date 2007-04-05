В Сибири подорожали фрукты

В Новосибирске 1 апреля цены на фрукты выросли на 10%. Еще пару дней назад курагой, черносливом, сушеными грушами торговали целые ряды, теперь - отдельные места. Таджику Тушману Ишматову повезло. «Гражданство я сделал полгода назад, - рассказывает он. - 12 лет живу и работаю в Новосибирске».

Но многие его соотечественники уже уехали на родину. И теперь владельцам палаток и торговых точек катастрофически не хватает продавцов. Местных пытались нанять за 200-300 рублей в день. Однако желающих не нашлось. «200 рублей в день, еще обед: первое, второе и компот. Мясо или рыба - на выбор, - рассказывает, как уговаривал русских женщин торговать, другой торговец таджик Нубин. - Мало, говорят».

Новосибирцы соглашаются работать не меньше чем за 500 рублей в день.

В городе уже готовятся к значительному сокращению количества рынков. Так, директор Центрального рынка города Новосибирска Анатолий Михоношин отмечает: «У сибирских селян просто нет возможности приезжать в город и продавать свою продукцию. Даже ежегодные ярмарки, где для местных производителей предусмотрены льготные условия и бесплатные места, собирают не так много желающих, как того хотелось бы. Например, осенью приехало всего 46 производителей. В Сибири огромные расстояния, и везти одну тушку свиньи за несколько сот километров не выгодно. Понятно, что должны быть скупщики, которые выезжают в села и закупают мясо и другую продукцию оптом».