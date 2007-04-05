Китайцы Омск покидать не собираются

Шагаем вдоль «китайских рядов» в Омске. Ничего похожего на кадровый кризис места не видно. «Оптовка», как и полагается в воскресное утро, полна. Продавцы остались на своих местах. И главное - цены тоже прежние. Например, джинсы как стоили 450 рублей, так и стоят.

Заводим разговор с девушкой Настей, торгующей ранцами. На вопрос, исчезли ли «иностранные рабочие», она отвечает: «Кто работал, те и остались. Лица все знакомые. Хозяевам проще купить одну квартиру, пусть даже в складчину, и прописать туда человек двадцать». Объявления «Пропишу. Сделаю прописку» оказались идеальным выходом и для приезжих из СНГ.