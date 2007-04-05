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Не до смеха

№ 14(48) от 05.04.2007 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ, Санкт-Петербург ]

Не до смеха
Такие объявления теперь не редкость

Продавцы­ - грузчики

 1 апреля на Полюстровском рынке Петербурга многолюдно - погода солнечная, Вербное воскресенье. Продавцы за прилавками стоят плечом к плечу - никаких признаков покинувших торговые ряды иноземцев. Славянская внешность среди продавцов - редкость, а между собой они общаются на неведомых петербуржцам языках. «Их, по-моему, только больше стало», - говорит про приезжих пожилая покупательница.

 - Я скоро российский паспорт получу, - отвечает таджик Хаел. - Женился вот недавно на русской, документы сейчас оформляют.

 Хаелу 25 лет, его жене Надежде - 47, и брак у них, очевидно, фиктивный. Для иностранцев это самый простой и очевидный способ решить проб­лему натурализации. Между Хаелом и его супругой заключен даже брачный контракт, чтобы при грядущем разводе было понятно, где чье имущество. Рынок фиктивных брачных услуг пока не сформировался: одни за подобную услугу требуют 20 тысяч рублей, другие - 200 тысяч.

 Среди приезжих каждый по-своему обходит прорусскую инициативу властей. Некоторых оформляют на рынки грузчиками - иностранцам на этой должности работать не запрещено. Пойдет проверка, он скажет: я, мол, не торгую, просто тетя попросила постоять, пока она в туалет сходит. За одной азербайджанской продавщицей с российским паспортом на Полюст­ровском закреплено десять лотков. Вот такие «грузчики» там и трудятся.

 Новые законы увеличивают размеры штрафов для работодателей: до 800 тыс. рублей с рынка, пустившего торговать без соответствующих документов. Ранее штрафы тоже не были мизерными (200-300 тыс. рублей), но они никого не останавливали.

Как стать россиянином

 Ожидается, что в ближайшие месяцы возрастет спрос на услуги посредников в получении гражданства. В Питере этот рынок поделили два десятка вполне легальных контор, через которые ежегодно проходит 10-12 млн. долларов.

 - Временная регистрация в Петербурге обойдется вам в 3, 5 тыс. рублей, но это будет надежный вариант на частной квартире, - рассказывает Кристина, сотрудница одного правового бюро.

 Посредники делят процедуру натурализации на три этапа: получение разрешения на временное проживание, потом вида на жительство и собственно гражданства. На каждой стадии соискатель платит по 10 тыс. рублей, не считая сборов в паспортных столах. И хотя по закону получение российского гражданства для иностранцев возможно не ранее чем через пять лет, посредники обещают новый паспорт через 6-8 месяцев.

 В законе предусмотрено множество лазеек для желающих натурализоваться быст­ро. Например, так называемое упрощенное гражданство для тех, кто когда-либо жил, учился или служил в армии в нынешних границах России. Рассказывают, что во многих воинских частях готовы за тысячу рублей предоставить справку, будто данный гражданин служил здесь в 1980-­х годах. Не поедет же питерская паспортистка под Тулу проверять данный факт. Аналогично и с наличием проживающих в России близких родственников: оформление облегчающих натурализацию справок поставлено на поток.

 - Для того чтобы работать, не обязательно получать разрешение на работу, - говорит юрисконсульт Екатерина. - Мы можем временно зарегистрировать вас в общежитии одного научно-исследовательского института. Будет считаться, что вы повышаете в Петербурге свою квалификацию и особое разрешение на работу вам не нужно.

 Вероятнее всего, «прорусская» инициатива правительства окажется очередным выстрелом по воробьям. Там, где реально хотят контролировать иммиграционные потоки, невозможно купить вид на жительство или паспорт у входа в милицию. Если не ликвидировать эту систему, любые меры по контролю окажутся бесполезными.

Аргумент властей

Руководитель Роструда Максим То­пилин:

- Постановление о допустимой доле иностранных работников не вводит запрет по всем видам работ. Введены ограничения на работу только непосредственно продавцами, торговыми агентами, коммивояжерами, кассирами и все.

На самом деле многие иностранные граждане зарегистрировали свой бизнес и могут сами, как собственники, быть и продавцами, и агентами. Для этого можно оформиться в качестве индивидуального предпринимателя, если у иностранного гражданина имеется разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

Рецепт «Аргументов неделi»

Рынки на основе землячеств

 «АН» предлагает свой вариант решения проблемы. Создать рынки на основе землячеств. Чем плохо, если будут в столице тамбовский, белгородский, рязанский, кубанский рынки, а также армянский, дагестанский, чеченский? Ясно, что азербайджанцам сложно будет «подмять» под себя рынок, представляющий целую Кубань, а чеченцы никогда не полезут устанавливать порядки на дагестанском рынке. Зато покупатель будет знать, что самую дешевую и лучшую картошку можно купить на тамбовских прилавках, самое лучшее мясо - у чеченцев, а за фруктами и зеленью он поедет к дагестанцам. А фермерам и совхозам легче будет договориться с руководством рынка из своей же области или региона.

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