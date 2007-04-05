В ожидании войны

Во вторник индекс РТС снизился на 0,36% до уровня 1920,8 пункта. Сильнее всего подешевели акции «Сургутнефтегаза» (-3%). Упали и бумаги других нефтяных компаний: ­ЛУКОЙЛ (‑2%), «Татнефть» (‑2,34%), «Газпром нефть» (‑0,79%). Однако акции двигались разнонаправленно. «Ростелеком» подорожал на 4%.

Но в целом на фондовом рынке сохраняется штиль. «Индекс РТС приблизился к историческому максимуму. Он находится от него всего в полутора процентах», - говорит аналитик банка «Зенит» Дмитрий Лукашов. В ближайшее время инвесторы могут начать штурмовать высоту в 2000 пунктов по индексу РТС.

Впрочем, есть и другие мнения. «Неопределенность вокруг ситуации в Иране, в том числе и с захваченными английскими моряками, не позволяет давать весомые прогнозы по движению индекса», - говорит замдиректора казначейства «Газинвестбанка» Станислав Шульмин.