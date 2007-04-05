«Аэрофлот» покупает итальянскую авиакомпанию

Российская авиакомпания уже подала заявку на аукцион по продаже 30,1% акций итальянского государственного перевозчика. Основная цель «Аэрофлота» - выход на зарубежный рынок. Дело в том, что существует жесткая система межправительственных соглашений, которая не разрешает российским компаниям осуществлять рейсы между европейскими городами. Как, впрочем, и иностранцы не могут осуществлять полеты между населенными пунк­тами России. Частично покупка позволит обойти этот запрет. «У обеих компаний есть аэробусы А-320 и «Боинги-767». «Аэрофлот» сможет гибко использовать совместный парк машин», - говорит руководитель аналитического отдела агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Если сделка состоится, то, скорее всего, «Аэрофлот» увеличит количество маршрутов из России в страны Европы, особенно в Италию. Соответственно, для россиян расширится выбор городов, в которые они смогут попасть без пересадок.

Впрочем, эти планы могут не состояться. Alitalia - отнюдь не подарок. Уже второй год компания несет убытки, в прошлом году они составили 535 млн. долл. Ее проблема в мощных профсоюзах. Только в прошлом году сотрудники компании бастовали 4 раза. «Причем работника практически невозможно уволить», - добавляет аналитик ИК «Ренессанс Капитал» Эдуард Фаритов. В результате программа сокращения издер­жек, предпринятая руководст­вом Alitalia, не увенчалась успехом.

«Кроме того, у итальянцев довольно много неэкономичных самолетов MD (типа Ту‑154), плохо продумана маршрутная сеть», - добавляет Олег Пантелеев.

Второй вопрос - деньги. На покупку 30% акций Alitalia необходимо порядка 550 млн. долл. Таких денег у «Аэрофлота» нет - в прошлом году его прибыль составила 186 млн. долл. Впрочем, как считают эксперты, в этом вопросе компании поможет один из государственных банков. Кремль поддерживает внедрение российского бизнеса в европейскую авиационную отрасль. В прошлом году «Внешторгбанк» купил 5% акций европейского аэрокосмического агентства EADS.