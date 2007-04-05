«Глупые» деньги

Ежегодно к 1 апреля авторитетный американский деловой журнал Business 2.0 готовит рейтинг «101 глупейший ход в бизнесе». Журнал поделился с «Аргументами неделi» самыми смешными историями из своей последней коллекции.

Променять миллиард на копейку

Список величайших неудачников в бизнесе в этом году возглавил инженер Рон Уэйн. Он был одним из трех основателей компании Apple. Когда в 1976 году Apple выпустил один из первых в мире персональный компьютер, крупнейшая сеть магазинов, торгующих вычислительной техникой, готова была купить сразу 50 машин. Основателям Apple нужно было только закупить комплектующие, чтобы собрать компьютеры. Для этого нынешний глава Apple Стив Джобс предложил взять кредит, но Уэйн отказался рисковать и покинул компанию, уступив свою долю за 800 долларов. Что он потерял? Более 2,5 млрд. долл., в которые сейчас оцениваются принадлежавшие ему акции.

Рекламные ляпы

В номинации «худшая реклама», Гран-при в этом году получила лос-анджелесская компания Fiji Water. Рекламный заголовок гласил: «Мы назвали воду «Фиджи», потому что ее не разливают в Кливленде». Это было ошибкой. Уязвленная администрация Кливленда отомстила, распространив такое заявление: «В каждом литре воды «Фиджи» содержится 6,3 миллиграмма мышьяка, тогда как в кливлендском водопроводе – ноль миллиграммов». Глава Fiji Water выступил с опровержением. Он не придумал ничего лучше, чем заявить, что, по собственным тестам компании, мышьяка в каждой бутылке воды не более 2 миллиграммов. Компания General Motors продвигала новый внедорожник. Посетители ее сайта могли редактировать рекламные клипы джипа, добавляя в них собственную музыку и слоганы. Измененные ролики по ошибке были включены в рекламную кампанию, проходившую в Интернете. Миллионы людей увидели клипы, гласившие: «Новый джип GM: вчерашние технологии сегодня», «Мир станет лучше без этого автомобиля» и «Монстр с трехлитровым двигателем – наш вклад в глобальное потепление». В области опечаток отличился Центральный банк Казахстана. В прош­лом году он выпустил новые купюры достоинством в 2 и 5 тыс. тенге. В написание казахского слова «банк» на деньгах прокралась орфографическая ошибка...

СМИ тоже позорятся



В номинации СМИ желтая майка лидера досталась газете New-York Times. Издание запустило программу сокращения расходов. Бумагу, на которой уже распечатали офисные документы, решили использовать повторно, упаковывая в нее связки газет. В итоге продавцы прессы в городе Вустер, штат Массачусетс, получили неожиданный подарок. К ним прибыл тираж, на упаковке которого красовались номера кредитных карт и пин-коды 240 тыс. подписчиков New-York Times. Не отстают и другие влиятельные СМИ. ВВС в прямом эфире брало интервью у биржевого аналитика. К досаде корреспондента, тот не смог сказать ничего вразумительного. После передачи выяснилось, что о перспективах развития рынка высоких технологий канал беседовал не с инвестиционным банкиром, а с рабочим, который пришел на собеседование по поводу приема на работу. Он дожидался в коридоре совсем другого интервью.

Разорительная экономия

Компания Northwest Airlines уволила тысячи работников. Всем, кто попал под сокращение, в утешение выдали брошюру «101 способ сохранить день­ги». Среди советов: «не стесняйтесь искать необходимые вам вещи в мусорных контейнерах», «готовьте смеси детского питания сами», «используйте газеты вместо подсыпки для кота» и «прогулки в общественных парках – бесплатная альтернатива услугам брачных агентств». Бывшие работники восприняли эти рекомендации как издевательство и подали против компании коллективный иск. Сумма иска в 5 раз превышает выигрыш от сокращения. Не менее удачно «сэкономило» руководство компании «Локхид Мартин», строящей космические спутники для NASA. Пожалев 250 тыс. долл. на специальный конвейер, боссы потребовали, чтобы на одном из этапов производства рабочие переносили почти готовые аппараты вручную. Итог: случайно уронив спутник ценой 239 млн. долларов, ему нанесли ущерб на 135 миллионов

Неудачные товары и услуги

Завершают рейтинг самые неудачные товары и услуги года. Производитель медицинского оборудования компания Guidant выпустила новую модель стимулятора сердца. Guidant успел продать более 50 тыс. таких устройств, прежде чем выяснилось, что в них происходят короткие замыкания. Причем 38 600 опасных стимуляторов уже имплантировали людям. До последнего момента Guidant делала вид, что ничего серьезного не происходит. Она успокаивала пациентов такими рекомендациями: «Если ваш стимулятор внезапно издаст звуковой сигнал, обратитесь к врачу». О том, что этот «писк» означает сердечный приступ, упомянуть забыли. Guidant разорилась лишь после того, как произошло 45 коротких замыканий, а двое пациентов умерли. А самым неудачным продавцом года признан американский магнат Стив Винн. Владелец нескольких казино решил продать принадлежащую ему картину Пабло Пикассо «Сон». Эксперты оценили холст в 139 млн. долларов. Отбоя от покупателей не было, и, чтобы набить цену, Винн устроил для них смотрины в своем лас-вегасском отеле. Рассказывая о ценности полотна, магнат слишком сильно жестикулировал. Взмахнув рукой, Винн распорол картину. Реставрация обошлась в 85 тыс. долларов, а все покупатели отказались от своих предложений.