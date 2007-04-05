Газовая труба вскроет горно-алтайские могильники

Скоро оконча­тельно определится маршрут газопровода из России в Китай. Соглашение о строительстве было подписано в прошлом году во время визита президента В. Путина в Поднебесную. Стоимость трубопровода «Алтай», соединяющего месторождения Западной Сибири с Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая, оценивается в 4,5 млрд. долл. Пропускная способность составит до 40 млрд. кубометров газа в год.

Как стало известно «АН», перед визитом в Москву председателя КНР Ху Цзиньтао, состоявшимся на прошлой неделе, в Горный Алтай прибыла делегация «Газпрома». Цель - согласовать с местным руководством окончательный маршрут участ­ка газопровода через эту республику. Дело в том, что в Горном Алтае существует сильное движение против строительства газовой нитки. Согласно проекту, она должна пройти через высокогорное плато Укок, которое является природным заповедником и внесено в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь обнаружены 300 древних памятников и более тысячи курганов. Укок называют воротами в Шамбалу, а алтайцы считают его сакральным местом.

Однако, по информации «АН», протесты экологов остались без внимания. Представители «Газпрома» пояснили, что на этом варианте настаивает китайская сторона.