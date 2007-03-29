Аренда – неплохой источник заработка

Счетная палата РФ окончила проверку имущества, закрепленного за Институтом почвоведения и агрохимии (ИПА) Российской академии наук.

По приказу Сибирского филиала Межрегионального территориального управления Росимущества здания ИПА были изъяты из оперативного управления института и переданы в оперативное управление Сибирскому отделению РАН. Однако оснований для этого в документах не содержалось.

Ряд арендаторов помещений Института почвоведения и агрохимии перечисляли арендную плату с задержкой. В результате задолженность по договорам аренды за 2005 год составила 1, 6 млн. рублей, а на 1 апреля 2006 года - 383 тыс. рублей. Причем работа по взысканию долгов с помощью подачи претензий и исков не проводилась.

Сам размер арендной платы устанавливался без оценки рыночной стоимости арендуемого имущества. А также не проводились конкурсы на право аренды нежилых помещений.

Кроме того, 558 кв. м помещений института были переданы в безвоз­мездное пользование ГУП «Сибир­ская издательская фирма «Наука» РАН». Из-за этого федеральный бюджет, куда поступают деньги от аренды федеральной недвижимости, не досчитался 3, 3 млн. рублей.