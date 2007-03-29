На процентах сэкономили 6,6 млрд. долл.

Счетная плата РФ завершила проверку того, как погашаются долги перед Парижским клубом кредиторов. В прошлом году Россия досрочно выплатила 21, 6 млрд. долл, сократив задолженность до 3, 3 млрд. Всего за три года было выплачено Парижскому клубу 41, 4 млрд. долл.

За право досрочного погашения долга Германия, Нидерланды, Франция, Великобритания потребовали от России компенсацию. Она составила 1 млрд. долл. Но зато без «штрафных» санкций были возвращены долги Австралии, Австрии, Бельгии, Дании, Испании, Италии, Канаде, Норвегии, США, Швейцарии, Швеции и Японии.

По расчетам Счетной палаты, вернув долг досрочно, федеральный бюджет сэкономил на процентах 6, 6 млрд. долл, причем это с учетом компенсационных выплат некоторым западным странам.

Несоответствий по операциям по обслуживанию задолженности и условиям межправительственных соглашений не выявлено.