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Снова выше 1900

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]

 Вторник на бирже был нервным днем», - рассказывает трейдер «Урал-сиба» Сергей Орлов. Торги открылись ростом акций «Роснефти». Но ближе к концу дня из-за негативных новостей из Америки оптимизм игроков пошел на спад, и наступил перелом. В итоге упали бумаги «Сургутнефтегаза» (­1, 97%), «Газпрома» (­1, 61%), ЛУКОЙЛа (­0, 95%). Падением закончила день и «Роснефть» (‑1, 25%). В результате во вторник индекс РТС упал на 0, 71% до 1911 пунктов.

 Инвесторов заставляет нервничать неопределенность. С одной стороны, цены на нефть превысили отметку 64 доллара за баррель. С другой - поступают негативные новости из США. «Там продолжает ухудшаться состояние рынка недвижимости, это держит в напряжении все мировые финансовые рынки», - объясняет аналитик Промсвязьбанка Олег Шагов. В ближайшее время в США ожидается замедление темпов роста экономики. После этого акции американских компаний пойдут на спад. Ана­литик не исключает, что на фондовом рынке США может случиться обвал, что негативно отразится как на мировых биржах, так и на российском рынке акций.

 Впрочем, по мнению аналитика «Олмы» Антона Старцева, пока цены на нефть будут расти, отечественный рынок акций останется одним из наиболее привлекательных среди рынков развивающихся стран. С этим согласен и трейдер «Максвелл Капитала» Александр Прищепов. Завершение квартала всегда накладывает отпечаток на активность игроков, которые фиксируют прибыль. По его мнению, резкого роста спроса на рынке акций не стоит ждать до начала апреля.

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