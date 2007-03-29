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«Народная водка» приказала долго жить

Вместо нее на торговых полках появились клоны

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Валерий БУЛДАКОВ ]

«Народная водка» приказала долго жить

Бирки повышают продажи

 Мы долго томились в ожидании нового непродегустированного напитка и наконец решили отправиться в путешествие по столичным магазинам. Надо признаться, что заповедную бутылку «народной» нам найти так и не удалось. Ее не было ни в палатках, ни в част­ных магазинчиках, ни в ги­гантских супермаркетах.

 Зато уже появились клоны. В столице в некоторых сетевых магазинах на обычную кристаллов­скую «Медаль» надевают бирки с надписью «Народная водка. В поддержку национального проекта ФГУП «Росспиртпром». Как рассказали нашему корреспонденту продавцы в «Патерсоне»: «Водка с бирочкой а­ля «Росспиртпром» продается уже два месяца по цене 80 рублей и пользуется спросом у людей. А вот обычную «Медаль» без марки «народная» по 119 рублей берут мало». С такой же бирочкой продаются кристалловские «Медаль» и «Сухарник» в «Ашане». Правда, по 69 рублей.

 Бизнесменов понять можно: дождется ли покупатель новой госводки - неизвестно. Так зачем зря народ расстраивать?!

 В «Росспиртпроме» очень удивились такому маркетинговому ходу со стороны коллег по бизнесу. Пресс-секретарь Дмитрий Доб­ров заверил, что слышит первый раз о таком безобразии. Росспиртпромовская доступная водка изготавливается на 6 предприятиях: Волгоградском, Чебоксарском, Фокинском, Марпосадском, Петровском, Костромском заводах. Но ни на каких других сторонних заводах (в частности, «Кристалле»). «Народных водок» пять разновидностей: хлебная, пшеничная, ржаная, кедровая и солодовая.

Обреченный проект

 С самого начала казалось, что задачи этого проекта были слишком смелыми. При отпуск­ной цене с завода в 53 рубля качественная «народная водка» могла появиться в магазинах не меньше чем по 65 рублей за пол-литра. Государству при этом полагалось в виде акцизов и налогов - 40 рублей с каждой бутылки. Сотрудничать с «Росспиртпромом» с меньшей выгодой для себя казна не захотела.

 Между тем у нелегалов бутылка, не отягощенная налогами и акцизами, стоит на 10-15 рублей дешевле. Вот и масштаб «всероссийской акции» сразу стал сдуваться.

 Кроме того, есть у «народной водки» и другой конкурент - легальная водка в нижнем ценовом диапазоне. В России такой дешевой легальной водки по цене от 65 до 85 рублей сегодня уже продается более 80 млн. декалитров (1 декалитр (дал) = 10 литров). «Росспиртпром» рассчитывал добавить к этому количеству своих 5 млн. декалитров. Пока за несколько месяцев выпущено от силы несколько десятков тысяч декалитров. Капля в море.

 В самом «Росспиртпроме» нам сказали, что итоги кампании по внедрению в массы «народной водки» пока подводить рано. Объемы продаж в целом еще не подсчитаны. Производство только налаживается. А в столице водки нет, потому что производство находится в регионах - там она и распространяется.

 Между тем, по данным Союза участников алкогольного рынка, клоны появились и в регионах. В Кемерово сразу 2 завода начали производство новой водки. В Краснодарском крае предприятие «Ярич» также приступило к выпуску «народной».

Частника не одолеть

 Есть мнение, что этот госпроект вообще обречен - частники никогда не дадут казенным предприятиям развернуться на этом рынке. Государственный алкогольный бизнес поднялся в России только в Татарстане. Местный спиртпром полностью принадлежит государству. И уже 10 лет приносит хорошую прибыль. Там успешно работают 14 заводов, которые занимают 95% водочного рынка этой республики. Чужаки здесь водкой не торгуют.

 А у «Росспиртпрома» за годы реформ из 200 предприятий - треть обанкрочена, треть на грани банкротства, остальные пока еще работают. «У него в активе в основном средние и малые заводы, - говорит директор Департамента информации Союза участников алкогольного рынка Вадим Дробис. - Многие из них сейчас испытывают трудности из-за нехватки оборотных средств, для предоплаты по акцизам. Этим небольшим предприятиям требуется ежемесячно изыскивать на эти цели до 2 млн. долларов. Скорее всего, заминка с производством «народной» связана с этими обстоятель­ствами».

  А Павел Шап­кин, президент Национальной алкогольной ассоциации, считает, что без разницы, кто производит «народную водку»:«Российская водка в дешевом сегменте на вкус вся одинаковая.Различается лишь антуражем. Видом бутылки, колпачком, этикеткой. И если содержимое бутылки соответствует ГОСТу, то только специалист сможет отличить оттенки одной марки от другой».

 Впрочем, пока ясно одно: чиновники пускают под откос еще одно благое намерение.

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