«Труднее» всего нести службу в Москве

Многие воинские должности привязаны сейчас к 50 тарифным разрядам. Однако распределены они неравномерно. На четыре звания младших офицеров приходится приблизительно 5 разрядов, на три звания старших офицеров - около 15, а на четыре генеральских и одно маршальское - 20 разрядов.

Понятное дело: своя рука - владыка. Неудивительно, что велика шкала тарифных разрядов для полковников, генерал-майоров и генерал-лейтенантов. В Министерстве обороны «АН» сказали, что это обусловлено влиянием на распределение тарифных разрядов лиц, проходящих службу в Центральном аппарате Минобороны. Значительная часть разрядов отнесена именно к их должностям.

40 надбавок. Но кому?

В Российской армии к основному денежному довольствию могут выплачиваться еще и 40 дополнительных выплат и надбавок. Например, надбавка, получившая почему-то название «за особые условия боевой подготовки», была распространена не на всех контрактников и не на все воинские части. Появились контрактники, которым ее дали, и те, которых обидели.

В 2003 году была установлена надбавка, направленная главным образом на повышение денежного довольствия военнослужащих Центрального аппарата МО. Она получила название «ежемесячное денежное поощрение». Для всех военнослужащих, проходящих службу по контракту, она составила 100% от размера оклада по воинской должности. А для военнослужащих так называемого Арбатского военного округа - то есть Центрального аппарата МО - от 260 до 1050% (!) от того же показателя.

Затем для ряда центральных регионов предусмотрели еще одну надбавку - «за сложность, напряженность и специальный режим военной службы». Естественно, она досталась и работникам Центрального аппарата МО.

Как лейтенанту догнать прапорщика?

Надбавки, назначенные нижним чинам в Центральном аппарате Минобороны, вызывают наибольшее возмущение. Их денежное довольствие почти в 10 раз больше, чем у младшего офицера в войсках.

Например, есть надбавка саперам. Она равна 25% от оклада по воинской должности «за каждый обнаруженный и (или) обезвреженный (уничтоженный) взрывоопасный предмет». Сколько боеприпасов должен разминировать сапер, чтобы получать 260% от основного денежного довольствия? Несложный подсчет показывает, что ежемесячно надо обнаруживать и обезвреживать более 10 таких предметов.

У водолазов надбавки выше - до 150%, особенно если удастся найти и поднять боевую мину или торпеду. Есть шанс у десантников. У них - прыжки с парашютом. Но и там, как показывает арифметика, до 260% от основного денежного доволь­ствия не напрыгаешься.

Так что самые большие деньги, как показывает практика, служивому можно заработать, лишь гарцуя на столичном паркете.