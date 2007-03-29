Без связи и кредита

База «сотовых» должников ведется с июля 2005 года. Именно тогда в контрактах появился пункт, предупреждающий, что информация о неплательщиках будет помещаться в специальный банк данных. Система D­Telecom содержит информацию о полумиллионе неплательщиков. В основном это абоненты кредитных тарифных планов. Злостным должником считается человек, не оплативший счет в течение трех месяцев.

Помимо настоящих неплательщиков в «черный список» могли попасть те, кто подключал знакомых по своему паспорту. Смогут ли такие неплательщики доказать финансистам, что они чисты перед законом, - покажет время.