Белоруссия отыграется на «Газпроме»

Речь идет о препонах на ввоз в Белоруссию алкоголя, пива, табака, овощей, рыбы, бытовой химии. Также Минск отменит правила, обязывающие белорусские предприятия приобретать исключительно белорусскую сельхозтехнику. Всего насчитывалось 146 ограничений. По оценкам российского Минэкономразвития, ущерб российских компаний от белорусских торговых требований составлял 500 млн. долл. в год. Запреты будут отменены в два этапа: часть - с 1 июля 2007 года, а остальное - с 1 октября 2007 года.

Очевидный успех российских переговорщиков! Однако на деле не так все просто. Лукашенко намерен компенсировать свои уступки в переговорах по газовому вопросу. В начале года Россия и Белоруссия договорились о том, что «Газпром» купит за 2, 5 млрд. долл. 50% акций «Белтрансгаза». Фактически российский концерн получит контроль над белорусской газовой трубой. Так вот, по информации «АН», раз актив достанется россиянам, Минск намерен сделать его менее прибыльным и лишить возможности устанавливать розничную надбавку в 18 долл. на тысячу кубометров газа, которую «Белтрансгаз» как оптовик получает при продаже «голубого топлива» более мелким потребителям. Высокопоставленный источник в «Газпроме» подтвердил «АН», что сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. По оценкам экспертов, на кону около 400 млн. долл.