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Спрос на рубль в мире растет

№ 13(47) от 29.03.2007 [«Аргументы Недели », Михаил ЕРШОВ, доктор экономических наук, старший вице-президент Росбанка (автор выражает личное мнение) ]

Спрос на рубль в мире растет
 В целом отрадно отмечать рост интереса к российской валюте. На внутреннем рынке он происходит уже несколько лет. И население, и бизнес перестраивают свои валютные портфели, уменьшая долю долларов и увеличивая рублевую составляющую. Идет дедолларизация. Так, доля депозитов физических лиц в валюте в 2001 году была около 40%, а сейчас уже меньше 20%. То же самое можно сказать и о счетах компаний, у которых остатки в иностранной валюте снизились с 65 до 30%.

 В этом году стал более отчетливо проявляться интерес к рублям на международном рынке. С 15 января европейская система расчетов по ценным бумагам Clearstream начала использовать рубли в качестве одной из расчетных валют. Появилась информация и о намерениях Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи использовать нашу денежную единицу по ряду контрактов. Кроме того, есть надежда, что начнут развиваться расчеты в рублях на Российской топливно-энергетической бирже.

 Укреплению российской денежной единицы способствовал ряд факторов. Во-первых, Россия имеет положительное сальдо торгового баланса, то есть экспортные поступления превышают платежи по импорту. Во-вторых, установился устойчивый приток валютных ресурсов в страну.

 В системном плане поддержку рублю оказывают продолжающийся экономический рост, снижение инфляции, улучшение структуры бюджета, увеличение запасов Стабфонда. А размер золотовалютных запасов вообще превысил 300 млрд. долларов. В результате по соотношению «денежная база к резервам» российский рубль стал одной из наиболее обеспеченных валют в мире.

 Для иностранных финансистов важными событиями стали окончание процесса валютной либерализации (были сняты все ограничения по движению капиталов), а также позитивный ход переговоров по вступлению России в ВТО.

Экспортеры против

 Впрочем, как и любое явление, повышение курса россий­ского рубля имеет свои «плюсы» и «минусы». Например, недовольны укреплением рубля экспортеры, получающие оплату в долларах. Однако если в качестве источников экономического роста рассматривать внутренние факторы (платеже­способный спрос), то, наоборот, нужно стремиться к превращению рубля в полноценную национальную валюту.

 Те, кто имеет доходы в рублях, становятся богаче, увеличивается спрос домашних хозяйств. Экономика растет. В результате даже уменьшается инфляция - укрепление рубля на 1% замедляет рост цен на 0, 3%.

 Кроме того, возрастает стоимость российских активов (отечественных компаний). А это дает предприятиям возможность дешевле занимать за рубежом.

 Мы также видим, как люди избавляются от долларов. Значит, рубль превращается в реальный инструмент для сбережений и инвестиций.

 Вместе с тем из-за более дорогого рубля усиливается давление импортных товаров. Однако это заставляет наших производителей быть более эффективными. Если же компании не могут на равных конкурировать с внешними поставщиками, то для защиты производств должны подключаться рычаги таможенного регулирования.

 Прогнозировать развитие событий не просто. Формирование курса рубля - картина многомерная. Тут многое зависит и от Банка России, и от внешнеэкономической ситуации. Но укрепление нашей валюты, скорее всего, продолжится.

 Взять хотя бы экономический потенциал страны в целом. Учитывая что в России сосредоточено более 30% мировых запасов сырья, а проб­лема ресурсообеспечения будет только обостряться, перспективы нашей валюты очевидны.

 Правда, следует принимать во внимание риск игры на повышение. Спекулянты, зарабатывающие на изменениях курса валют, будут стремиться продавать дорожающую рублевую массу. Но, изъяв прибыль и уйдя с рынка, они могут нарушить его стабильность.

 Если мы выберем крепкий рубль, если вмешательство в рыночные тенденции будет ограниченным, то при взвешенной экономической политике российская валюта и дальше будет расширять свои позиции. А ее роль на международной арене будет более заметной.

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