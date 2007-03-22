Обрабатывающая промышленность «оклемалась»

Примечательно, что рост промышленности (+3,9%) происходил в прошлом году в большей мере за счет обрабатывающего сектора, а не сырьевого. Так, выпуск товаров на обрабатывающих производствах увеличился на 4,4%, в то время как добыча нефти и газа поднялась лишь на 2,5, а других полезных ископаемых - на 2,3%.

У россиян стало больше денег, и они смогли больше потратить на различные покупки. Реальные доходы населения увеличились на 11%, что расширило внутренний спрос почти на такую же величину - на 10%.

На этом не преминули заработать свою копеечку кожевенники и сапожники (прирост по отрасли 16,7%), производители резиновых и пластмассовых изделий (+11,7%), текстильщики и швейники (+7,3%), производители целлюлозно-бумажной продукции (+6,4%), табачники и бакалейщики (+5,4%).

Важным подспорьем для восстановления легкой промышленности стала отмена таможенных пошлин на импортное оборудование. В октябре 2005 года правительство разрешило отечественным компаниям 9 месяцев беспошлинно ввозить 45 видов станков. Предприятия не зевали и поспешили закупить 161 тысячу единиц техники. Это дало толчок масштабному «ремонту» в текстильной отрасли. Собственники в 2006 году вложили в текстильное и швейное производство 2,1 млрд. рублей, а в кожевенно-обувное - 0,8 млрд. рублей. Отсюда и высокие показатели у этих отраслей. Правда, пока объемы производства там не столь велики и составляют 20-23% от дореформенного 1991 года.

Очень активно развивалась автомобильная промышленность - многие иностранные автоконцерны открывают в России сборочные производства. Иномарки, сделанные у нас, составляют уже 14% рынка. Кроме того, все больше людей готовы покупать дорогие машины. Если годом ранее 54% покупателей стремилось приобрести авто не дороже 10 тыс. долл., то теперь таких меньше половины, а 23% - берут «железных коней» стои­мостью выше 20 тыс. долл.

К сожалению, полный провал мы имеем в электронной промышленности, где объем производства упал на 5,5%. Причем это происходит на фоне динамичного развития мировой электроники. Отечественные производители сдают позиции и внутри страны: от «пирога» в 7,9 млрд. долл. нашим фирмам достается лишь 3,9 млрд. долл. (44%).

Факторы, сдерживающие развитие этого сектора: морально и физически устаревшее оборудование; падение заказов от военных на изготовление систем вооружения, специальной техники; практически полное отсутствие предприятий, производящих электронику для гражданских нужд. Не помогла выйти из кризиса и федеральная целевая программа «Национальная технологическая база».

После нескольких лет бурного роста сельское хозяйство сбавило темпы развития, прибавив в прош­лом году всего 0,7%.

Лучше всего выглядело растениеводство. Так, производст­во подсолнечника, овощей, картофеля уже превысило уровень советских лет. Аграрии начали применять высокопродуктивные гибриды, минеральные удобрения, перешли на интенсивные методы выращивания. В частности, картофель все больше начинают производить крупные фирмы, нежели личные хозяйства. Впечатляют успехи по растительному маслу, белому сахару. Также подтянулись к советским планкам объемы по колбасным и макаронным изделиям, маргариновой продукции.

Умеренно растет производ­ство зерна. Сборы ржи, овса, проса и гречихи сократились за 5 лет на 10-20%. Но зато рекорды «выдает» кукуруза - ее объемы за тот же период выросли в 4 раза. Хрущев был бы рад! Спрос на нее сильно возрос в США в связи с бурным развитием производства этанола, а также ее больше стали потреблять российские животноводческие хозяйства.

Приятно констатировать, что Россия превращается в стабильного экспортера зерна, ежегодно поставляющего на мировой рынок 5-10 млн. тонн. Определив привлекательность зернового экспорта, частный капитал начал осуществлять крупномасштабные инвестиции в строительство портовых мощностей, а государство стало субсидировать проценты по кредитам, взятым на создание этих элеваторов. Основные покупатели российского зерна - Египет (20%), Индия (15%), Бангладеш (10%), Евросоюз (9%).

С точки зрения структуры производства в сельском хозяйстве наблюдается процесс расслоения. Одни хозяйства активно развиваются, модернизируют производство, привлекают инвестиции. Другие - все сильнее нищают и банкротятся. Также в стране выявилось 7 основных регионов агропромышленного развития. Самыми сельскохозяйственными стали, как ни странно, Московская, Ленинградская, Новосибирская области, Краснодарский и Алтайский края, Республики Та­тарстан и Башкортостан. В частности, они дают треть всего молока страны.

Впрочем, сельскому хозяйст­ву предстоит пережить не самые легкие времена. Из-за укрепления рубля конкурентность российской агропродовольственной продукции снизилась на 3-5%. Помимо этого снижает рентабельность крестьянского дела рост цен на нефтепродукты, что уже сейчас вылилось в сокращение площадей под зерновыми.

Пока сельское хозяйство восстановилось на 3/4 по сравнению с предреформенным периодом.