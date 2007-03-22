Государство и бизнес

Главной особенностью минувшего года стало смещение в сторону прямого участия государства в экономике. Еще в 2005 году, по некоторым прогнозам, предполагалось, что в 2006-2007 годах могут быть национализиро­ваны или поглощены го­судар­ствен­ными компа­ниями «Но­рильский ­ни­кель» (51% акций сто­и­мо­стью 8 млрд. долл.), Пром­стройбанк (1,5 ­млрд. долл.), Уральская горно-металлургическая ­компания (5 млрд. долл.), «Сур­гутнефтегаз» (62% акций, 20 ­млрд. долл.), «Воссиб­неф­тегаз» (130 млн. долл.), «Томск­нефть», «Самара­нефтегаз», Ачин­ский НПЗ, Ан­гарская нефтехимическая компания (совокупно 8,5 ­млрд. долл.), Сыз­ранский НПЗ, Куйбы­шевский НПЗ, Ново­куйбышевский НПЗ (0,5 млрд. долл.), ТНК-BP (50% акций в собст­венности россий­ских акционеров - 9-10 млрд. долл.), «Си­ло­вые машины» (450 млн. долл.), «Уралкалий» (2 млрд. долл.), «Силь­винт» (1 млрд. долл.).

Большая часть этих сделок пока не состоялась, однако это не означает, что интенсивность государственной экспансии ослабла. По расчетам аналитиков «Альфа-Банка», за 2006 год доля российских компаний, принадлежащих государ­ству, выросла с 29,6 до 35,1%.

Одной из сделок 2006 года стала покупка государственным «Рос­оборонэкспортом» 66% акций ­«ВСМПО-Ависма», ведущего производителя титана (30% мирового производства) и магния. Стоимость сделки - 700 млн. долл. В тени данного события осталось приобретение дочкой «Рособоронэкспорта» «Оборонпромом» контроля над Электромашиностроительным заводом «ЛЕПСЕ» (Киров), одним из крупнейших российских предприятий по производст­ву электрооборудования для оборонной и автомобильной промышленности.

Дальнейшие планы экспансии «Рособоронэкспорта» могут быть связаны с металлургией, причем не только в России. Летом минувшего года руковод­ство «Рособоронэкспорта» поднимало вопрос о формировании государственного холдинга - монополиста в области производства специальных сталей. А в начале 2007 года «внучатая» компания «Рособоронэкспорта» ЗАО «Русспецсталь» при­обрела 100% ОАО «Ме­таллургический завод «Красный Октябрь» (Вол­гоград). В числе его возможных в будущем приобретений называются Челябинский металлургический комбинат (ОАО «Мечел»), Запорожский титано-магниевый комбинат, Вольногорский и Иршанский горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) на Украине, металлургические заводы «Электросталь» (г. Электросталь Московской области), «Серп и молот» (Москва), являющиеся производителями специальных марок сталей для оборонной промышленности.

Государственный Внешторгбанк не ограничился экспансией в банков­ском секторе. В 2006 году он участвовал в выкупе акций компании «АЛРОСА», оказывал помощь в поглощениях «Рособоронэкспорта».