Государство и бизнес
№ 12(46) от 22.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]
Главной особенностью минувшего года стало смещение в сторону прямого участия государства в экономике. Еще в 2005 году, по некоторым прогнозам, предполагалось, что в 2006-2007 годах могут быть национализированы или поглощены государственными компаниями «Норильский никель» (51% акций стоимостью 8 млрд. долл.), Промстройбанк (1,5 млрд. долл.), Уральская горно-металлургическая компания (5 млрд. долл.), «Сургутнефтегаз» (62% акций, 20 млрд. долл.), «Воссибнефтегаз» (130 млн. долл.), «Томскнефть», «Самаранефтегаз», Ачинский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания (совокупно 8,5 млрд. долл.), Сызранский НПЗ, Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ (0,5 млрд. долл.), ТНК-BP (50% акций в собственности российских акционеров - 9-10 млрд. долл.), «Силовые машины» (450 млн. долл.), «Уралкалий» (2 млрд. долл.), «Сильвинт» (1 млрд. долл.).
Большая часть этих сделок пока не состоялась, однако это не означает, что интенсивность государственной экспансии ослабла. По расчетам аналитиков «Альфа-Банка», за 2006 год доля российских компаний, принадлежащих государству, выросла с 29,6 до 35,1%.
Одной из сделок 2006 года стала покупка государственным «Рособоронэкспортом» 66% акций «ВСМПО-Ависма», ведущего производителя титана (30% мирового производства) и магния. Стоимость сделки - 700 млн. долл. В тени данного события осталось приобретение дочкой «Рособоронэкспорта» «Оборонпромом» контроля над Электромашиностроительным заводом «ЛЕПСЕ» (Киров), одним из крупнейших российских предприятий по производству электрооборудования для оборонной и автомобильной промышленности.
Дальнейшие планы экспансии «Рособоронэкспорта» могут быть связаны с металлургией, причем не только в России. Летом минувшего года руководство «Рособоронэкспорта» поднимало вопрос о формировании государственного холдинга - монополиста в области производства специальных сталей. А в начале 2007 года «внучатая» компания «Рособоронэкспорта» ЗАО «Русспецсталь» приобрела 100% ОАО «Металлургический завод «Красный Октябрь» (Волгоград). В числе его возможных в будущем приобретений называются Челябинский металлургический комбинат (ОАО «Мечел»), Запорожский титано-магниевый комбинат, Вольногорский и Иршанский горно-обогатительные комбинаты (ГОКи) на Украине, металлургические заводы «Электросталь» (г. Электросталь Московской области), «Серп и молот» (Москва), являющиеся производителями специальных марок сталей для оборонной промышленности.
Государственный Внешторгбанк не ограничился экспансией в банковском секторе. В 2006 году он участвовал в выкупе акций компании «АЛРОСА», оказывал помощь в поглощениях «Рособоронэкспорта».
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