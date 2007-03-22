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Государственный капитализм

В чем состоят успехи экономики

№ 12(46) от 22.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Государственный капитализм
«Сахалин-2» «Газпром» частично выкупил у западных корпораций

 Минувший год не отмечен прорывами в экономике. Власть продолжала курс, намеченный в предыдущие годы. Не было и внешних вызовов, требующих особого реагирования. Поэтому экономика «шла по накатанной колее» - росла устойчивым, но не слишком высоким темпом. Он, к слову, не обеспечивает выполнение недавно популярной задачи «удвоения ВВП». Впрочем, сама эта задача незаметно ушла на задний план.

 По показателю экономического роста (+6,7%) Россия отставала от стран Балтии. В Латвии рост составил 11%, в Эстонии - 9,5, Литве - 6,8%. В сравнении со странами Восточной Европы мы выглядели удовлетворительно. ВВП Словакии прибавил 6,5%, Румынии - 5,5, Польши - 5%. Зато Россия уверенно обогнала западные страны, такие как Германия, Дания, Бельгия, в которых экономика «потяжелела» на 2-2,7%. Впрочем, это закономерно: для развитых стран характерен меньший темп экономического роста, нежели для стран переходного периода.

 Правительство продолжало проводить осторожную финансовую политику, нацеленную на ограничение бюджетных расходов. Росли средства Стабилизационного фонда и золотовалютные резервы. На протяжении минувшего года финансовые власти искали аргументы и решения, которые блокировали бы мощный поток популистских требований «распатронить» государст­венные «копилки». Оборонительные позиции укреплялись в преддверии предвыборного года.

 Завершился первый год реализации национальных проектов. Они стали стержнем социальной и бюджетной политики страны, придавая экономической деятельности правительства социальный акцент. Кроме того, на нац­проектах опробовалась методика долгосрочного планирования. Что позволило начать разработку десятилетней социально-экономической стратегии развития страны. Уже осуществляется впервые в истории России переход на трехлетнее бюджетное планирование.

 Озаботившись проблемой стимулирования экономического роста, власти создали так называемые институты развития: Инвестиционный фонд, особые экономические зоны. Скоро появится и Банк развития.

 Продолжилось объединение важнейших секторов экономики в руках государства. Если раньше это происходило через судебную процедуру («модель ЮКОСа»), то теперь через выкуп пакетов акций («модель «Сибнефти»). Наиболее ярким примером стал приход «Газпрома» в проект «Сахалин-2», когда газовый концерн выкупил у западных корпораций контрольный пакет акций. В той же логике проходило создание Объединенной авиастроительной корпорации.

 Несмотря на это великолепные показатели демонстрируют инвестиции, особенно зарубежные. Чистый приток ино­странных инвестиций за год вырос почти в 40 раз и составил 41,6 млрд. долл. Перед западными бизнесменами стояла дилемма, которую образно можно обрисовать как «и хочется, и колется». По их мнению, в последние годы в России подавлялась внутренняя оппозиция, грубо нарушались права ино­странных инвесторов, применялся энергетический шантаж соседних государств. Однако многие из этих инвесторов считают В. Путина героем только за то, что в течение 7 лет его президентства российский фондовый рынок совершил впечатляющее ралли. С января 2000 г.
по январь 2007 г. капитализация российских компаний выросла в 13 раз - с 74 млрд. долл. до почти 1 трлн. долл. Словом, искушение высокой доходностью оказалось сильнее опасений по поводу экономических свобод и вмешательства государства в экономику.

 В целом можно сказать, что российские финансы устойчивы. Бюджет сводится с профицитом. Государство кардинально сократило внешний долг. По золотовалютным резервам страна вышла на третье место в мире, отстает лишь от Китая и Японии. Можно подумать, что финансовые потрясения России больше не грозят, страшный сон остался в прошлом. Проведенные ИЭПП расчеты показывают: созданный запас прочности позволяет пройти период 2007-2009 годов без экономических трудностей, сопоставимых с кризисом 1998 года. Причем даже при неблагоприятном сценарии развития мировой экономики. Однако жизнь в 2009 году не заканчивается...

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