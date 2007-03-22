Африку «приоткрыли» для российского бизнеса

Реалии таковы, что торгово-экономические отношения с африканскими странами очень слабо развиты. Товарооборот с Намибией составляет менее 1 млн. долларов, с Анголой - 30 млн. долл., с ЮАР - около 200 млн. долл. Однако не зря же мы простили Африке 11,3 млрд. долл. долгов?

Отработать деньги должны россий­ские компании. Михаил Фрадков по итогам переговоров в Анголе заявил о необходимости скорейшего подписания соглашения о гарантировании инвестиций. Это откроет Анголу не только для крупных российских компаний, таких как «АЛРОСА», «Газпром» и ЛУКОЙЛ, но и для среднего бизнеса.

Пока наиболее сильно в экономике Анголы представлена «АЛРОСА». Помимо добычи алмазов она занимается строительством ГЭС «Капанда» и вместе с другой российской госкомпанией «Зарубежнефть» собирается инвестировать средства в разведку и разработку нефтегазовых месторождений.

Буквально накануне визита Михаила Фрадкова в Луанде, столице Анголы, был открыт российско-ангольский банк «ВТБ-Африка». Уставный капитал - 10 млн. долл. ВТБ принадлежит 66% акций. Это первый в Анголе банк с доминирующей долей иностранного капитала.

В Намибии функционируют несколько совместных предприятий, специализирующихся на разведке и добыче алмазов. Есть интерес к разработке урановых месторождений. «Техснабэкспорт», ВТБ и группа «Ренова» в феврале объявили о создании СП по добыче и переработке урана. Михаил Фрадков не исключил, что наша страна в дальнейшем сможет участвовать в строительстве АЭС в Намибии. Также российские компании готовы предложить свои услуги в создании ГЭС. Среди других приоритетов - геологоразведка полезных ископаемых.

А с ЮАР, по словам главы Минприроды Юрия Трутнева, возможно сотрудничество в сфере мирного атома. Программа развития ядерной энергетики в ЮАР предусматривает строительство до 2030 года 20 энергоблоков. На кону не менее 120 млрд. долл., борьба за которые уже началась.