Угомонились

В отсутствие собственных идей российская биржа в основном зависит от поведения зарубежных индексов. Благодаря позитивным новостям с азиатских рынков наши акции стали расти, но под вечер котировки устремились вниз из-за негатива с европейских торговых площадок.

«Газпром» подешевел на 2,1%, «Сбербанк» - на 0,1%, «Норильский никель» - на 0,1%. Лидером падения стал «Сургутнефтегаз». В субботу закрылся реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2006 год, и теперь спекулянты продают «ненужные» акции «Сургута».

В целом отечественный рынок акций не может определиться с направлением движения. Падать ему или расти? «Основная игра должна развернуться во второй половине недели», - отмечают аналитики «Центринвест групп». Во-первых, США опубликуют данные о состоянии своей экономики. Во-вторых, Федеральная резервная система США должна принять решение об изменении учетных ставок. «Прогнозы для России положительные, - говорит аналитик «Банка Зенит» Дмитрий Лукашов. - Скорее всего, ФРС не изменит ставку. Следовательно, оттока денег из России не будет».

Андрей Верников из ИК «Атон-Лайн» не исключает, что уверенное повышение котировок начнется в конце марта. В этих числах индекс РТС пройдет уровень в 1850 пунктов и двинется в район 1980-2020 пунктов. Пока же лучше побыть «вне игры».