Размер чека имеет значение

Еще в прошлом году три сети розничной торговли - «Магнит», «Седьмой Континент» и X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток») - продемон­стрировали неожиданно высокие финансовые результаты. Показатели выручки и рентабельности превысили ожидания аналитиков. Как оказалось, потребители все чаще отдают предпочтение удобству, а не низким ценам.

В этом году потребительский рынок тоже будет уверенно расти. Россияне больше станут тратить на покупки в магазинах. На то есть несколько причин. Во-первых, увеличатся доходы населения. Во-вторых, продолжает укрепляться рубль, а значит, на него можно будет больше купить. В-третьих, сыграет роль набирающее силу потребительское кредитование.

Кроме того, по словам аналитика ИК «Тройка Диалог» Михаила Терентьева, сектор цивилизованной торговли все еще слабо развит. «В России через организованные торговые сети продается 20-25% товаров, в то время как во многих странах Европы эта цифра превышает 50%», - говорит он. С каждым годом супермаркеты будут все сильнее теснить обычные открытые рынки и отбирать у них выручку и прибыль.

Например, в 2006 году сумма среднего чека в магазинах «Седьмой континент» в Москве составила 12,5 доллара. Ожидается, что к 2010 году покупатель в среднем будет оставлять там уже 22 доллара.

Пока торговыми сетями качественно «опутаны» лишь Санкт-­Петербург и Москва. По оценкам «Тройки Диалог», в Северной столице через ритейлеров продается 60% продуктов, в Москве - около 40%.

А в регионах рост розничной торговли только начинается. Если не считать сеть магазинов «Магнит» и зарубежные торговые сети, российские операторы розничной торговли до сих пор весьма незначительно представлены на российских просторах. В регионах большинство покупок все еще совершается на продуктовых рынках и в магазинах устаревших форматов, отмечают в «Тройке Диалог». Аналитики ожидают, что темпы развития розничных сетей в регионах ускорятся. Например, по итогам 2006 года сумма среднего чека в магазинах одной из торговых сетей в регионах выросла на 28%, в то время как в Москве только на 7%.

Собственно говоря, из-за этих факторов за прошедшие три недели свои рекомендации по акциям торговых сетей повысили сразу шесть ведущих инвесткомпаний и банков: «Тройка Диалог», «Ренессанс Капитал», МДМ-­банк, «Атон», Citigroup и Goldman Sachs. По их оценке, акции группы X5 («Перекресток» и «Пятерочка») имеют потенциал роста в 26%. Общее мнение аналитиков в том, что X5 имеет неплохие шансы занять первое место среди торговых сетей в России. X5 обладает тремя конкурентными преимуществами, считают в «Тройке Диалог». Во-первых, это масштабы группы: выручка X5 за 2006 год примерно на 40% должна превысить уровень ближайших конкурентов - «Магнита» и Metro. Во-вторых, группа получила дополнительный «плюс» благодаря слиянию «Пятерочки» и «Перекрестка», произошедшему в прошлом году. И, кроме того, в 2008 году X5 планирует сделать еще одно приобретение - сеть «Карусель».

Акции сети «Магнит», по оценкам аналитиков, могут подняться в цене на 20%. Оптимизм во многом связан с тем, что значительная часть бизнеса сети защищена от конкуренции - в 2006 году группа получила 43% выручки в городах с населением менее 100 тыс. жителей. А в таких городах не расположен ни один из 3100 магазинов крупнейших российских сетей. И более того, ни одна из этих компаний не выразила пока намерения выходить на рынок небольших населенных пунктов в ближайшей перспективе. Поэтому магазины сети «Магнит» меньше пострадают от жесткой конкуренции, которая может начаться в России через 2-3 года.

Чуть более сдержанно эксперты смотрят на бумаги «Седьмого континента», хотя и оценивают его потенциал в 28%.

В 2007 году число торговых сетей, чьи акции торгуются на бирже (а пока таких всего три, о них мы и рассказали), должно увеличиться. По прогнозам «Тройки Диалог», скоро выведут свои бумаги на биржу сеть ДИКСИ и Группа компаний «Виктория». Кроме того, весьма вероятно, что в 2007 году впервые в России выпустят акции розничные сети, торгующие непродовольственными товарами. Это «Арбат Престиж», «Евросеть».

Эксперты ожидают, что Россия продолжит избавляться от нефтяной зависимости, а это означает постепенное изменение структуры рынка и увеличение потенциала роста акций несырьевых компаний. Сейчас внутренний спрос оказывает все большее влияние на отечественный рынок, поэтому список перспективных акций пополняют компании из разных отраслей экономики. А бумаги розничных сетей среди них - одни из лучших.