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«Газовую ОПЕК» создадут уже в апреле

№ 12(46) от 22.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

 Форум стран - экспортеров газа был создан в 2001 году и объединил РФ, Алжир, Боливию, Бруней, Венесуэлу, Египет, Индонезию, Иран, Катар, Ливию, Малайзию, Нигерию, ОАЭ, Оман, Тринидад и Тобаго и другие. Эти страны контролируют более 70% мировых запасов газа. Даже входящая в НАТО Норвегия участвовала в деятельности Форума в качестве наблюдателя.

 Большинство газовых стран придают теме создания «газовой ОПЕК» серьезное значение. Переговоры о ней идут на уровне первых лиц государств - президентов и королей. Недаром В. Путин никогда не высказывался против создания газового картеля.

 Кстати, идея о «газовой ОПЕК» впервые была озвучена вовсе не Ираном и не в январе 2007 года. Еще в октябре 2006 года руководитель Комитета Госдумы по энергетике Валерий Язев (кроме того, что он депутат, он еще и видный «газпромовец») заявил, что Россия и еще ряд стран создадут газовый консорциум. Язев говорил для начала о странах СНГ и «возможно, к нему присоединится Иран, если он урегулирует все проблемы с мировым сообществом по ядерной программе». И уже в ноябре 2006-­го «Файнэншл Таймс» утверждала, что в «газовый ОПЕК» войдут Россия, Иран, Ливия, Катар, Алжир и страны Центральной Азии.

 Кстати, Россия вместе с мусульманскими странами, а также такими оппонентами США, как Венесуэла, Аргентина и Китай, контролирует более 50% добычи и более 70% запасов газа в мире. То есть в будущем доля участников «объединенных газовщиков всего мира» в мировой добыче газа будет расти, а доля США (едва обеспечивающих свои потребности нынешними 19% мировой добычи) - снижаться.

 При этом влияние РФ в «газовой ОПЕК» будет преобладающим: на российскую добычу приходится 22% мировой, а на добычу таких стран, как Алжир, Индонезия, Катар и Иран, лишь по 3%.

 Создание газового картеля поможет удержать нынешние высокие мировые цены на газ (за последние 10 лет они выросли в 5 раз). Кроме того, оно укрепит европейскую и российскую валюты: участники нового газового концерна едва ли будут продавать газ за доллары.

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