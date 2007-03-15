Потанин скупает электростанции

В июле «АН» писали, что реформа электроэнергетики вступает в финальную стадию. По ее завершении большинство электростанций перейдут под контроль олигархов и корпораций. При этом бизнесмены уже предварительно определились, за какие станции будут бороться.

И вот в минувшую субботу состоялось одно из таких приобретений. РАО «ЕЭС» продало 38% акций ОГК3 компании «Норильский никель» Владимира Потанина. ОГК3 - одна из шести крупнейших генерирующих компаний, производящих электроэнергию. В нее входят шесть ГРЭС общей мощностью 8500 МВт. Цена продажи составила 3,1 млрд. долларов. Когда сделка будет завершена, у В. Потанина с учетом уже имеющихся акций окажется до 46,5% ОГК3. Но, по всей видимости, он попытается нарастить свой пакет до контрольного. Фактически происходит рождение первой частной генерирующей компании.

Борьба за ОГК3 была жесткая. В конкурсе принимали участие не только капитаны российского бизнеса (В. Вексельберг, О. Дерипаска, «Газпром»), но и иностранные компании (итальянская Enel, финская Fortum, французская Gaz de France). Чтобы победить, «Норильскому никелю» пришлось заплатить за акции ОГК3 на 24% выше рыночной цены.

В этом году РАО «ЕЭС» планирует провести продажу дополнительных акций остальных оптовых (ОГК) и территориальных (ТГК) генерирующих компаний. Всего их 19 штук. Поступления составят около 15 млрд. долл. Так что предстоит еще не одна схватка.