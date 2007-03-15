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Зона турбулентности

№ 11(45) от 15.03.2007 [«Аргументы Недели », Елена ШИРКЕЕВА ]

Зона турбулентности

 Однако в среду с утра затишье было прервано. Индекс РТС «провалился» больше чем на 3% до 1760 пунктов. Причиной послужило 2%ное падение американских биржевых индексов. Инвесторы в США наблюдают ухудшение ситуации в жилищном секторе страны - стагнация цен, рост невыплат по ипотеке, отмечают аналитики «ЛантаБанка». Масла в огонь подлило и снижение цен на нефть на 1,5 доллара.

 В результате к полудню лидерами падения на нашем рынке стали «Татнефть» (5,3%), «Мосэнерго» (5,2%), РАО «ЕЭС» (5%), «Газпром» (4,4%), «Роснефть» (3,8%).

 Впрочем, как считают аналитики, это снижение было прогнозируемо. Мировые фондовые рынки до сих пор не вышли из «зоны турбулентности», замечают аналитики «АльфаБанка». А российский рынок пока сильно зависит от новостей из Европы и Америки. По прогнозу «Альфа-Банка», в ближайшие недели индекс РТС будет пребывать в диапазоне 1700-1800
пунктов. При этом долгосрочный прогноз остается неизменным: 2150 пунктов по шкале РТС до конца года.

 Большинство аналитиков сходятся во мнении, что, перед тем как на рынке начнется стабильный рост, неизбежна еще одна волна снижения котировок. Эксперты считают, что индекс РТС может снизиться до 1700-1720 пунктов.

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