Биржевые горки

Две волны

«Китайский кризис» развивался стремительно. Во вторник, 27 февраля, биржевой индекс Китая рухнул на 9%. По принципу домино за ним последовали азиатские и латиноамериканские биржи. Не­стабильность распространилась по всему мировому финансовому рынку. Российский фондовый индекс упал на 3,3%. Паника продолжалась несколько дней.

Через неделю инвесторы стали успокаиваться, и акции начали подрастать. Однако подъем оказался ложным. 5 марта, в понедельник, азиатские рынки захлестнула новая волна продаж. Не устояли и наши акции. В результате за несколько дней российские предприятия подешевели более чем на 10%.

Как подсчитали аналитики британской компании Emerging Portfolio Fund, «китайская» коррекция сопровождалась рекордным оттоком капиталов. За неделю, с 28 февраля по 7 марта, из фондов акций развивающихся стран, к которым относится и Россия, было выведено 8,9 млрд. долларов. Столь быстрого бегст­ва не наблюдалось последние семь лет.

Вместе с рынком

«Китайские» волнения изрядно подпортили показатели и российских фондов акций. Если в конце февраля большинство из них могло похвастаться доходом в 10-15%, заработанных с начала года, то в начале марта подавляющее большинство ПИФов акций ушли в минусовую зону.

В среднем паи подешевели настолько же, насколько «провалился» и рынок, рассказывает начальник отдела развития агентства Investfunds.ru Елена Перельман. Проанализировав 97 ПИФов акций, она приводит такие данные: с 27 февраля по 7 марта индекс РТС упал на 7,3%, а паи ПИФов в среднем подешевели на 7,35%. О чем это говорит? Перед «черным вторником» ПИФы по уши были в акциях, и когда началось падение, управляющие компании особо не стремились избавляться от бумаг, полагая, что поддаваться панике не стоит.

Впрочем, были и фонды, которые умудрились в это время увеличить стоимость пая. Например, «Мозаик фонд акций» показал прирост в 1,6%. Но это исключение - он единст­венный из 97 фондов оказался в плюсе. «Скорее всего, случайно купил актив, который неожиданно вырос в цене», - считает Елена Перельман.

Больше всего пострадали фонды, вкладывающие в нефтянку и энергетику. Акции этих секторов упали сильнее всего. К примеру, компания «Сургутнефтегаз» подешевела на 15%, «Якутскэнерго» - на 18%. Правда, энергетические предприятия восстановились быстрее других.

Печальные показатели оказались у фондов, инвестирующих в «голубые фишки». Объяснение простое - среди них большую часть составляют компании неф­тегазового сектора. Несладко пришлось тем, кто увлекся привилегированными акциями. Их бойко покупали с начала года с целью получения дивидендов, а падение инвесторы использовали для фиксации прибыли.

Крепкий орешек

Многое зависело от того, как управляющие компании подготовились к коррекции. «Мировые индексы торговались на рекордных уровнях два последних месяца. Коррекция уже многими ожидалась, - рассказывает управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Алексей Белкин. - Поэтому мы частично вышли из акций и сформировали «подушку» из денег в 15%».

А старший портфельный менеджер УК «Ренессанс Капитал» Александр Крапивко «перетряхивал» фонд по ходу дела: «На первый день падения я не обратил внимания. Но когда волна продолжилась и стало понятно, что за 2-3 дня она не пройдет, я сократил объем акций на 20%».

Впрочем, долго фонды в день­гах не «сидели». Как только рынок нащупал донышко, управляющие стали покупать подешевевшие акции. «Свободные деньги позволили нам наращивать позиции, когда рынок стабилизировался, - рассказывает Алексей Белкин из «Атон-менеджмента». - Покупали осторожно - то, что сильнее всего пострадало, в частности металлургию, телекомы». Уже сейчас фонд «Атона» вышел в положительную зону: +2,5% с начала года.

Как считает Александр Кра­пивко из «Ренессанс Капи­та­ла», российские акции вполне адекватно оценены. Когда люди успокоятся, рынок вновь пойдет в рост. Например, сейчас индекс Российской торговой системы отыграл вверх около 30% падения.

Между тем не всем удалось с минимальными потерями преодолеть бурные деньки. Так, в УК «Метрополь», управляющей фондом «Золотое руно», отказались от комментариев, назвав вопрос «болезненным». Фонд во время коррекции потерял 9%, и его убыток с начала года составил 3,8%. Сокрушается и Сергей Закотенко, управляющий фондом «Пифагор - фонд акций» (-4,6% с начала года): «Спекулятивно можно было что-то продать, но лучше не поддаваться панике».

Как бы то ни было, Россия в отличие от других стран оказалась крепким орешком. Акции быстро восстанавливают утраченные позиции, а аналитики предсказывают дальнейший рост. Инвесторы, несмотря на общий огромный отток, вывели из России и стран СНГ всего около 200 млн. долл. Даже вкладчики, по словам представителей управляющих компаний, не атаковали офисы с заявками на продажу паев.