Горюче-смазочные слезы

На носу весенний сев. Сельхоз-производители приводят в готовность технику, запасаются горючим. Что будет с ценами на ГСМ? От этого зависит, удастся ли полностью засеять поля.

Скачка не будет



Выгоду от покупки дизельного топлива по «зимним» ценам смогут получить лишь крупные сельхозпроизводители, покупающие топливо оптом, мелким же уповать не на что. Дело в том, что только оптовые цены сейчас находятся на относительно низком уровне. Розничные ценники уже давно показывают подпотолочные значения.

В начале февраля оптовая цена дизельного топлива достигла минимальной отметки за последние два года – 10,9 руб. за литр. Ранее такой низкий уровень был зафиксирован в марте 2005 года.

А вот розничная цена дизеля с сентября 2006 года практически не менялась. Тогда литр на заправке в среднем стоил 17,3 рубля. В конце февраля 2007 года за него просили 17,1 рубля.

Но в начале марта нефть в России подорожала на 17%, что было связано со скачком на мировом рынке. Повысилась и оптовая цена топлива. Тем не менее значительный зазор, образовавшийся между розничной и оптовой ценами на топливо, пока позволяет владельцам АЗС не повышать его стоимость на розничном рынке.

«Если не произойдет существенных колебаний мировых цен на нефть, стоимость нефтепродуктов, в том числе и дизеля, в России сильно не изменится. Предпосылок для резкого повышения нет. Однако с учетом традиционного повышенного спроса весной цены будут расти дальше», – полагает Людмила Лурье, аналитик исследовательского центра «Кортес». Прибавка может составить 1–1,5 рубля за литр в опте.

Никаких запасов



Даже небольшое подорожание топлива существенно снижает доходы сельхозпроизводителей. Расходы на горючее достигают четверти всех затрат таких хозяйств. И эта доля постоянно увеличивается. Тем более что в нынешнем году потребность аграриев в горючем может оказаться значительно выше обычной. В начале зимы погода была аномально теплой, и состояние озимых вызывает опасение. Если урожай погибнет, озимые придется срочно пересевать яровыми, а это потребует дополнительного топлива. Крестьяне подсчитывают убытки.

Владимир Смеляков, директор одного из крупнейших хозяйств Нижегородской области – совхоза Октябрьский, приводит такие расчеты. Чтобы обработать гектар земли, нужно 70 литров дизельного топлива. При цене в 15 руб. за литр горючее обойдется в 1 тысячу рублей. Средний урожай пшеницы с гектара (около 20 центнеров) принесет около 9 тыс. рублей. Вычтем из них стоимость удобрений, электроэнергии, ремонта техники, зарплату, налоги и получим, что производитель зерна – в убытке.

Запасать топливо впрок на весь период сева хозяйствам накладно. «У нас в совхозе более 2 тыс. гектаров земли. На затраты, связанные с закупками топлива, уходят практически все оборотные средст­ва. Приходится влезать в долги, а вернуть их сложно», – говорит Владимир Смеляков.

Сложно спорить и с другими выкладками. В 2005 году, продав тонну мяса, крестьянин мог приобрести на вырученные деньги 7 тонн дизеля. Сейчас – только 4 тонны. Пять килограммов пшеницы стоят столько же, сколько литр дизеля. Если диспропорция будет усиливаться, придется либо резко поднимать цены, раскручивая маховик инфляции, либо дотировать крестьян.

В 2005 году, продав тонну мяса, крестьянин мог приобрести на вырученные деньги 7 тонн дизеля. Сейчас – только 4 тонны

Те же проблемы и на Кубани. «Весенний сев у нас пока не начинался. Предположительно он стартует 20–25 марта, многое зависит от погоды. Но по опыту предыдущих лет могу сказать, что мы держим 10-дневный запас топлива, порядка 100–150 тонн, больше дер­жать – дорого», – рассказывает Михаил Ахтырцев, главный агроном СПК «Нива Кубани», входящих в топ-300 лучших аграрных предприятий России.

Государство не поможет



В нынешнем году государство выделит селу 7,5 млрд. рублей для компенсации затрат на бензин и дизельное топливо. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев пообещал, что средст­ва поступят в регионы уже в марте.

Однако доходят они далеко не до всех хозяйств. «Никаких субсидий мы пока не видели, – рассказывает Михаил Ахтырцев из Кубани. – Областная администрация спустила нам сверху указание подсчитать, какова наша потребность в топливе на период сева, но дальше этого дело не пошло. Чтобы получить дотации, надо заполнить огромное количество бумаг. Но даже если мы это сделаем, помощь получится мизерная, мы ее не почувствуем. Знаю, что и другие хозяйства края находятся в том же положении. Деньги, выделенные на дотации, наверное, остаются в Москве».

Больше надежды у сельхозпроизводителей на местные субсидии. Например, саратовским сельхозпроизводителям уже несколько лет подряд дизель достается за полцены. Местный бюджет субсидирует 40% стоимости топлива, закупаемого для проведения весенних полевых работ. Администрация Иркутской области помогает хозяйст­вам в получении топливных кредитов под гарантии глав районных администраций. В Нижегородской области также практикуют централизованные поставки ГСМ, выделяя на них более 100 млн. рублей.